1. De aquí para allá, de allá para acá

Si por algo se caracterizó la televisión puertorriqueña fue el cambia y cambia de talentos de un canal a otro, unos para unirse a producciones existentes y otros con nuevos proyectos. Yizette Cifredo, José Santana, Bryan Villarini, Brenda Rivera, Alejando Gil, Francis Rosas, Ivonne Orsini, Ramón “Gato” Gómez, Jay Fonseca, Valeria Collazo, Nuria Sebazco… la lista es larga. Pero en estos saltos los más que sorprendieron fueron los de Deborah Martorell y Celimar Adames quienes tras una larga trayectoria en Noticentro (Wapa TV) renunciaron, para unirse al equipo del nuevo noticiario de TeleOnce.

PUBLICIDAD

2. Llegó TeleOnce

En febrero, el canal 11 dejó de llamarse Univision Puerto Rico y comenzó a conocerse oficialmente como TeleOnce. Con el cambio llegó una cartera de nuevos proyectos, para dar taller al talento local, apostando a noticias, entrevistas y chismes. Dentro de la nueva programación se incluyó a Antulio “Kobo Santarrosa”, con su personaje “La Comay”; el comediante Francis Rosas, con Acuéstate con Francis; Las Noticias, donde se reclutó talentos de otros canales y caras nuevas; Ahora es que es, que posteriormente salió del aire; entre otras. El más reciente en llegar fue Josué Carrión “Mr. Cash”, cuyo programa empezaría los primeros meses del 2022.

3. La pareja del año

Llevaban un tiempo juntos pero decidieron hacer pública su relación en febrero. Natti Natasha y su manejador, Raphy Pina, revelaron a través de un vídeo que estaban juntos. Y si esto sorprendió más sorpresa causó el anuncio que tendrían un bebé, luego que muchos doctores le indicaran a la artista que debido a una condición no sería madre. El 22 de mayo nació Vida Isabelle, dando un giro a la rutina de su familia. Justo el día que la pequeña cumplió siete meses, un jurado encontró culpable a Pina por violaciones a la ley federal de armas.

4. Donde hubo amor…

Jennifer López y Álex Rodríguez anunciaron a mediados de abril que daban por terminada su relación de cuatro años, en medio de rumores de infidelidad por parte del expelotero. “Hemos realizado que somos mejor como amigos y esperamos permanecer así. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos el uno al otro en los negocios y proyectos en común. Deseamos lo mejor para cada uno y para nuestros hijos. El único comentario adicional que vamos a decir es gracias a todo el mundo que nos ha enviado tiernas palabras y mostrado su apoyo”, aseguraron. Semanas después llegaron noticias que la actriz y cantante había retomado su relación con el actor Ben Affleck, luego de 17 años, siendo confirmadas por la pareja.

PUBLICIDAD

5. La comedia se puso seria

Luego de anunciar en enero que el comediante Francis Rosas renovaba su contrato con las producciones de Sunshine Logroño y Gilda Santini, en mayo Rosas renunció para emprender rumbo a TeleOnce con su casa productora. Ante esta movida, Logroño y Santini entablaron una demanda en el Tribunal de Primer Instancia de San Juan por incumplimiento de contrato, así como por daños y perjuicios. En un intento por detener el programa que tendría Rosas en el canal 11 hasta tanto se resolviera el conflicto entre las partes, los productores acudieron al Tribunal, siendo denegada la petición. El 11 de octubre estrenó Acuéstate con Francis.

6. Dos coronas

La pandemia trastocó los certámenes de belleza, entre ellos Miss Universe en el que dos reinas tuvieron la corona el mismo año. En mayo, Estefanía Soto representó a Puerto Rico en el certamen internacional celebrado en Miami, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, logrando ser una de las diez semifinalistad. Fue la última reina boricua bajo la dirección de Denise Quiñones quien renunció a la organización local para retomar proyectos artísticos. En diciembre, la representante de Loíza, Michelle Marie Colón Ramírez, Miss Universe PR 2021, viajó al país sede de la final, Israel, ocupando un lugar entre las diez semifinalistas.

7. ¡Se acabó!

En momentos en que la actriz y presentadora Adamari López proyecta una nueva imagen física, recién cumplidos los 50 años, el 27 de mayo confirmó su separación del bailarín y coreógrafo Toni Costa, con quien mantuvo una relación por cerca de 10 años y procreó a su hija, Alaïa. “He decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse… He aprendido a quererme a amarme, a respetarme, a valorarme y a ser una prioridad”, señaló la boricua.

PUBLICIDAD

8. Caminó pa’l Choli

El sábado 26 de junio el cantante Gilberto Santa Rosa volvió a sumar una nueva página a la historia que ha escrito en la música popular con la presentación de su concierto Camínalo pa’l Choli, que no solo representó la reapertura del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, sino que fue el evento que marcó la reactivación -y las pautas a seguir- en la industria del espectáculo en la Isla, luego de más de 16 meses inoperante debido a la pandemia de COVID-19. Se trató de un lleno total del recinto, donde se siguieron los protocolos establecidos por el gobierno para evitar la propagación del virus.

9. COVID-19 reina en el certamen

Puerto Rico fue por primera vez el país sede del certamen internacional Miss Mundo, recibiendo a 97 candidatas de distintos rincones del planeta en medio de la pandemia. A horas de celebrarse la gala final, pautada para el 16 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico, la organización decidió cancelar la misma, luego que trascendiera que 38 personas relacionadas al concurso, entre estas 23 son candidatas, estaban contagiadas con el COVID-19. La final se reprogramó para el 16 de marzo del 2022. La reina actual, la jamaiquina Toni-Ann Singh, porta la corona desde el 2019 pues por dos años consecutivos no se ha podido celebrar el evento.

10. El Conejo lo hizo de nuevo

En dos presentaciones en el estadio Hiram Bithorn, con transmisiones simultáneas cada día en el Coliseo de Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, el 9 y 10 de diciembre logró reunir 100,000 personas que brincaron, cantaron y dejaron –en su inmensa mayoría- las mascarillas a un lado, así como el distanciamiento requerido por el COVID-19. Las consecuencias: una producción que puso bien alta la vara a otros exponentes del género y cientos de contagios del virus que arropa a la Isla.