Tener a la estrella de la música urbana Bad Bunny como uno de los dueños del equipo no es el único valor artístico que bordea la nueva temporada del equipo de baloncesto Los Cangrejeros de Santurce. Lo que ocurrirá en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot a partir del próximo lunes, cuando el equipo tendrá el primer juego en su cancha, promete ser un espectáculo a la altura de lo que regularmente se observa en los juegos de la prestigiosa NBA.

Presentaciones de jugadores con una ambientación de modernas luces y fuegos artificiales, música en vivo con DJ King Arthur, así como artistas locales e internacionales cantando los himnos, bailarines dirigidos por el coreógrafo Jonathan “Kicker” González Collins (Wisin & Yandel, Daddy Yankee, Romeo Santos) y una variedad de premios y sorpresas (upgrade de asientos, boletos para conciertos, sorteos de memorabilia) en cada uno de los 16 partidos que se llevarán a cabo en el “Choliseo” es parte de lo que podrá esperar el público. El interés de la gerencia del equipo es inyectarle al deporte unos elementos de espectacularidad, haciendo de cada encuentro una experiencia distinta.

Esto comienza desde las personalidades deportivas que el equipo ha contratado como dirigentes, hasta la integración del locutor, productor e intérprete de música urbana Mario VI y Xiomara Ríos (hija del baloncelista retirado Roberto ‘Bobby’ Ríos) como anfitriones de cada juego.

“Nosotros queremos traer varias historias que son del baloncesto, pero que van más allá. Por ejemplo, traer a Larry Ayuso, que es una leyenda de la Selección, del BSN y de Los Cangrejeros, a desarrollarse como coach en esta liga. Traer a Carla Cortijo, que la meta con ella es convertirla en la primera fémina dirigente de un equipo masculino en Puerto Rico y entendemos que tiene las capacidades y las ganas, lo ha demostrado, y queremos desarrollarla hacia eso, así que tenemos la historia de dos leyendas de nuestro país que le dieron tanto al deporte y nosotros entendemos que el deporte debería darle de vuelta”, expuso el gerente general René Morales.

En cada juego habrá un cuerpo de bailarines, liderados Jonathan Gonzalez Collins y Lumarie Landrau Fernandez, quien aparecen junto con el gerente general René Morales. ( XAVIER GARCIA )

“Para lograr eso, trajimos a (Néstor) “Ché” García junto a Daniel Seoane, que el Ché García es el Julio Toro de Latinoamérica. Daniel debe ser de los mejores coaches en Latinoamérica, así que el coaching staff está lleno de personalidades importantes, y por ahí fue que comenzó la base de todo lo que vamos a hacer”, amplió el ejecutivo deportivo.

Siendo el Choliseo la principal arena de espectáculos en la Isla, la administración de Los Cangrejeros se propone sacarle el mejor provecho, pues está al mismo nivel que otros venues de baloncesto en Estados Unidos como el FTX Arena (antes American Airlines Arena), donde juegan los Heats, y eso incluye la intención de alcanzar la capacidad de asistentes.

“En Puerto Rico sabemos que uno de los deportes favoritos es el baloncesto y el regreso de Los Cangrejeros en el Choliseo lo hace más vistoso, así que nos hicimos cargo de preparar un team de entretenimiento adicional al baloncesto que sea de gran agrado para la gente que va a pagar las taquillas”, destacó Mario VI.

Nosotros queremos que el público que vaya, las familias, niños, adolescentes y adultos que ya son fanáticos del baloncesto se enamoren y se vuelvan a enamorar del baloncesto en un ambiente de entretenimiento” - Mario VI, locutor y productor

El deseo, tanto de René como Mario VI, es que esta experiencia de show deportivo incentive el baloncesto nacional y contagie a otras franquicias como al público en general a hacerse parte del proceso.

Sobre si los asistentes tendrán alguna oportunidad de ver al “Conejo Malo” en alguno de los juegos, Mario VI anticipó que las posibilidades son muy altas, pero no se sabrá con anticipación. “Bad Bunny es uno de los dueños de este equipo, así que hay una alta probabilidad de que vaya a algunos de los partidos, o no solamente a uno, tal vez a más de uno. Pero sus cosas él las decide él mismo. Él lo que quiere es que el deporte, el entretenimiento y lo que vamos a hacer allí sea la figura principal, no él”, dijo.

Los boletos para los juegos tienen precios desde $5.97, según el diagrama en Ticketera.com.

El protocolo del coliseo requiere que el público sepa que se admitirá exclusivamente a personas que hayan completado la vacunación contra el COVID-19 y deben presentar la tarjeta, así como una identificación oficial. Los menores de 12 años, deben presentar el resultado de una prueba PCR o antígenos con un máximo de 72 horas de haberla realizado. El uso de mascarillas es obligatorio al momento de hacer el registro de entrada. Terminado ese proceso, el uso es opcional.

El Tren Urbano funcionará en sus horarios regulares para quienes prefieran usar este medio de transporte.