La locutora y presentadora de televisión Lucy Pereda es una de los tantos empleados cesanteados con el cierre de la estación Radio Mambí (WAQI 710 AM) de Maimi, el pasado 12 de diciembre.

La emblemática estación radial que durante cuatro décadas estuvo llevando ininterumpidamente las noticias de Cuba, Miami y el mundo a la audiencia del sur de la Florida fue vendida por Univisión -dueños de 18 estaciones, entre ellas Radio Mambí- a Latino Media Network en un acuerdo financiero de $60 millones de dólares.

La veterana comunicadora, quien moderó por varios años en Radio Mambí su programa “Lucy Pereda sin censura”, lamentó el cierre de la estación.

“Ha sido un duro golpe para la comunidad. Lo más que lamento es que trabajabamos como una gran familia junto a Mike Sena, jefe de la estación. Radio Mambí era un punto de encuentro para escuchar las noticias de Miami y de Cuba, y discutirlas en el aire con la participación de los radioyentes, que nos llamaban. Ellos compartían además sus problemas, quejas, tristezas y alegrías”, manifestó apenada Pereda, al tiempo de revelar que la señal de la estación llegaba a Cuba.

“En los últimos meses se escuchaba en Cuba a través de Radio Rebelde. Muchas personas de Miami se comunicaban con sus familiares allá. Haciamos todo lo posible por mantener al pueblo informado”, abundó.

Pereda se hizo disponible para continuar laborando con los nuevos propietarios de la estación radial, de estos considerarla.

“La radio es muy linda y siento mucha pasión por ella, me encantaría continuar con la nueva empresa, siempre y cuando aceptén las condiciones que me fueron aceptadas por los pasados dueños de no ser censurada y mantener mi linea editorial”.

Añadió que, “quiero decir la verdad basada en hechos, datos de fuentes confiables e información verificable, porque hay campañas para destruir el periodismo serio si no se está de acuerdo con la información que se provee”.

Pereda confía en que se le presentarán nuevas oportunidades. “Mi vida siempre ha estado llena de grandes retos, no es la primera vez que paso por esta situación. Soy creyente en la obra de Dios, Él siempre me ha guiado y abierto otras puertas”, aseguró.

La llamada “Dama de la Radio” cuenta con más de 50 años de trayectoria en los medios de comunicación. Su versatilidad le ha permitido desempeñarse con mucho acierto y credibilidad no solo en la radio, sino en la televisión como productora y animadora.

En suelo americano incursionó en la actuación con la comedia musical “Lucy”, fue la primera locutora de noticias del Canal 51 Telemundo de Miami, y presentadora de Premios Los Nuestro y del Festival OTI de 1989 en Miami. Tuvo su propio programa de televisión en TV Mujer y laboró por 15 años en “Casa Club TV”, programa que se transmitía en 20 paises por Latinoamérica. En la radio, antes de llegar a Radio Mambí estuvo en WQBA1140 AM, conocida como Cubanísima, entre otras.

Su paso por la Isla

Lucy Pereda nació en Cuba y cuando su familia se mudó a Estados Unidos vivió varios años en Baltimore, Maryland. Fue allí donde cursó sus estudios universitarios. Su carrera televisiva tuvo su inicio después que su familia se trasladó a Puerto Rico. Llegó a ser la modelo más cotizada de la Isla y comenzó en el mundo de la televisión como presentadora del informe del tiempo en el programa “Teletiempo”.

Posteriormente pasó a ser locutora de noticias y después produjo su programa “La primera tanda con Lucy”, que se mantuvo al aire por más de diez años en WAPA Televisión. También produjo otros especiales de moda, cultura y viajes que le merecieron muchos premios locales e internacionales.

“Esa hermosa isla es mi segunda patria, donde me recibieron con amor. Desarrollé mi carrera de televisión y nacieron mis hijos. En Puerto Rico viví una de las etapas más felices de mi vida”, subrayó.