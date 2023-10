La magia y la brisa navideña ya se sienten en el aire de Walt Disney World Resort. Y es que hoy se dieron a conocer detalles adicionales sobre la época festiva, específicamente sobre el EPCOT International Festival of the Holidays presented by AdventHealth, que se llevará a cabo en el parque temático EPCOT del 24 noviembre hasta el 30 de diciembre.

Uno de los eventos favoritos que se celebran como parte del festival es el tradicional “Candelight Processional”. Este espectáculo se llevará a cabo todas las noches en el America Gardens Theatre y presentará a celebridades como narradores de la historia de la Natividad acompañados por el grupo a capella Voices of Liberty, por una orquesta en vivo de 50 músicos con trompetas de heraldo y gloriosos coros compuestos por miembros del elenco de Disney y grupos de la comunidad local.

Este año, la alineación de actores, cantantes y personalidades de televisión galardonadas, presenta nuevos narradores famosos que hacen su debut, incluido el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y la actriz mexicana Eva Longoria.

El célebre intérprete de temas como “Despacito” y “No Me Doy Por Vencido”, entre muchos otros, narrará la historia de Navidad el 26 y 27 de noviembre de 2023. Mientras que la popular actriz y productora se presentará el 15 y 16 de diciembre.

Luis Fonsi se une a una lista de más de 14 narradores de “Candlelight Processional”, una experiencia que está incluida en el boleto de entrada general para el parque EPCOT.

Para más información, puedes acceder a Disney Parks Blog o Disneyworld.disney.go.com