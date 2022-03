Movido por el interés de tender la mano a un sector de la población infantil vulnerable, el exponente urbano puertorriqueño Lunay no dudó en formar parte de la iniciativa “Dando la milla extra por nuestros niños” dentro del evento PR 10K Run.

Con su gesto, invita a la población en general a participar de un sorteo en alianza con GFR Media para recaudar dinero para la Fundación Hospital Pediátrico. La intención es colaborar con la entidad en esfuerzos que incluyen metas como mejorar la planta física del hospital, y donar equipos para monitoreo y tratamiento de pacientes, entre tantos otros.

“Contento, emocionado de poder apoyar de corazón en esta causa”, expresó el artista sobre la oportunidad. Un donativo de $10 permitirá participar de un sorteo para conocerlo en persona el día del evento, pautado para el próximo domingo, 3 de abril. También, anunciar con él la salida de los participantes, y recibir un certificado de $500 para The Mall of San Juan. Los interesados pueden participar cuantas veces quieran a través de fundacionhospitalpediatrico.org, y tienen hasta el 30 de marzo para hacerlo.

“Invito a apoyar y a compartir como pueblo, que es lo que necesitamos siempre para unirnos y para crecer la cultura”, resaltó. “En lo personal me llena mucho y es grande que me reconozcan a mí como una persona que tiene ese liderazgo de poder atraer a mucha gente. Siempre que sea para cosas positivas y cosas como estas, sin ningún tipo de interés, estaremos ahí diciendo presente”.

Lunay destacó el interés de interactuar con quien resulte ganador del sorteo. “Espero que la persona sea fanática de ‘El Niño’ y que disfrute que hablemos como si fuera un amigo”, manifestó con ilusión el intérprete de 21 años.

Además de contribuir a la recaudación de fondos, Jefnier Osorio Moreno, su nombre verdadero, adelantó los planes de caminar la ruta de 10 kilómetros que abarca un tramo sobre el Puente Teodoro Moscoso.

“Vamos a hacerlo vacilando con el público y con mi gente”, dijo. “No me he preparado para correr el 10K, pero sé que tengo la condición para caminarlo y vacilar con todo el que esté allí, y estar apoyando al que camina”, reiteró el artista, quien en sus grados escolares participaba del soccer y el voleibol. “Son los deportes que me caracterizan. Me encantan y si tengo que volverlos a practicar y jugar alguna vez, estoy dispuesto”.

Por otro lado, dentro de las experiencias recientes, atesora la oportunidad de ser invitado por la NBA (National Basketball Association) para el All Star Game 2022, donde compartió con grandes artistas y leyendas del deporte.

“Fue una experiencia superlinda poder estar allí. Yo le tengo una admiración desde pequeño. Pudimos hacer un montón de cosas. Unir la cultura de Puerto Rico y el reguetón, con el baloncesto”, reveló. “Pudimos conocer a las estrellas de la NBA, jugadores grandes como Christopher Duarte, de República Dominicana, que lo considero una persona que es de admirar. También, Allen Iverson, súper leyenda”.

Como parte de la invitación, a principios de marzo Lunay presentó un medley de sus temas Hay algo en ti y Todo o nada durante su intervención en el halftime show del partido entre Miami Heats y Brooklyn Nets en el Barclays Center Arena en Brooklyn, Nueva York.

“Poder ser un artista de Puerto Rico con 21 años que puede hacer un halftime de la NBA es algo que suma a mi carrera y no solo a mí, a Puerto Rico, porque siempre recalco que a donde voy represento a mi bandera, a mi tierra y a mi cultura”.

Dentro de sus planes musicales, adelantó que afina detalles para el lanzamiento de su próximo sencillo, Bandida.

“Viene por ahí. Estamos trabajando todo, el video, lo que queremos llevar detrás de este tema”, anunció, y mencionó que interesa llevar un concepto positivo a través del término. “Quiero que todas las que se sientan bandidas estén ready, las que se sientan por dentro bellas y por fuera también. Hay que sacar siempre el bandidaje, y lo digo en sentido positivo, de ser uno mismo y disfrutar”.

Dentro de los logros recientes, resalta el apoyo recibido durante su presencia en España. “Estuve por allá haciendo una larga semana de promoción. Gracias a Dios tuve la oportunidad de también hacer diferentes portadas, muchas cosas que hicimos por allá con la música y con la moda”.

Si bien abraza cada alcance de su música, enfatiza en trabajar para mantenerse con los pies en la tierra. “Aquí somos lo más imperfecto del mundo y seguimos aprendiendo todos los días. Soy un niño que todos los días está estudiando, aprendiendo, haciendo música, haciendo lo que amo”, confesó. “Siempre que tengan algún consejo para mí, siempre que quieran una foto, yo voy a estar ahí. Voy a ser esa persona que siempre va a estar accesible a eso”.

Para reglas del sorteo, accede a www.fundacionhospitalpediatrico.org o a www.elnuevodia.com/concursos.