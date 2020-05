Las clases graduandas de escuela superior del 2020 disfrutarán de un regalo especial de parte de la estrella de la NBA, Lebron James, quien a través de la LeBron James Family Foundation se ha unido al XQ Institute y la Entertainment Institute Foundation para presentar “Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020”, que en la Isla se transmitirá a través de ABC Puerto Rico mañana sábado, a partir de las 8:00 p.m.

Como parte del especial, LeBron James conducirá la graduación virtual en una ceremonia que incluirá un discurso oficial ofrecido por Barack y Michelle Obama, además de las intervenciones de grandes personalidades como Bad Bunny, los Jonas Brothers, Pharrell Williams, la ganadora del Premio Nobel, Malala Yousafzai y otros. El evento se transmitirá simultáneamente a través de ABC Puerto Rico, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok y otras plataformas.

PUBLICIDAD

“Han sido unos meses difíciles para todos, pero siento una conexión especial con los seniors 2020. Cada graduado necesita saber cuánto sentimos por ellos y esperamos que esto pueda ayudar, aunque sea un poco. Esta clase será especial porque saben de manera real cómo perseverar”, expresó el astro del baloncesto profesional.

A diferencia de muchos en Estados Unidos, los “seniors” de las clases 2020 en Puerto Rico encuentran motivos adicionales para celebrar el gran logro de completar sus estudios. Iniciaron sus años superiores el año del embate de los huracanes Irma y María, a inicios de año sufrieron las consecuencias de los terremotos y ahora la pandemia.

“Nuestra clase lo ha vivido todo (...). Pero nada nos detiene. El tiempo ha demostrado que somos una generación resiliente y nuestro espíritu de echar pa’lante, de apoyarnos el uno al otro, mantiene viva nuestra alegría. El logro de culminar esta importante etapa de vida, aún bajo estas circunstancias, es igual de satisfactorio, sino más”, ha dicho Génesis, senior de un colegio de Hato Rey.

Sintoniza ABC Puerto Rico por el canal 15 de Liberty, 20 en Dish, 172 en DirecTV y el 5.1 por antena.