En el rostro de 12 estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico se dibujó una sonrisa particular cuando se oficializó el anuncio de una alianza de la institución con el conglomerado de medios puertorriqueño, GFR Media. Como parte de la iniciativa, los integrantes del curso Preparación del Artista Plástico Profesional crearán un mural en un edificio que alberga oficinas de El Nuevo Día y Primera Hora, en Cataño.

Para marcar el comienzo de esta unión, la directora de Mercadeo de GFR Media, Ana Enid López, recibió al grupo de artistas, así como a la rectora de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, la doctora Ileana Muñoz Landrón y a la profesora encargada del proyecto, Maribel Canales. En la reunión, todas las partes pudieron intercambiar reacciones sobre el proceso creativo y los aportes a ambas entidades.

“Nosotros estamos superemocionados con este proyecto porque nace de que recién nos estamos mudando a este edificio y, como ven, es un edificio gris, cuadrado, y el espacio está superbién, pero necesitábamos darle personalidad, espíritu, color. Y ahí es que nace la idea, por qué no hacemos un mural, porque, como ustedes ya vieron dónde van a trabajar, es como un canvas perfecto. Incluso se puede ver desde la avenida”, dijo López con entusiasmo.

La directora de Mercadeo de GFR Media insistió en las contribuciones del arte en el estado de ánimo de los empleados de las diversas marcas que lo componen. Asimismo, expresó que el hecho de que la obra saldrá de las manos de estudiantes es motivo de esperanza y fe en un futuro prometedor.

Muñoz Landrón, de igual manera, se mostró complacida en que la institución educativa que lidera sea parte de este hito. Según sostuvo, este tipo de oportunidades es la que buscan continuamente para el desarrollo y exposición de los profesionales que ocupan sus aulas.

“Buscamos experiencias que sean reales, que ellos puedan hacer un proyecto de clase en un ambiente real, porque ahí es que se prueba, ahí es que se sabe si obtuvieron el conocimiento, si están preparados para salir a la calle a trabajar y todas las veces que hemos hecho este tipo de proyectos, pues ha resultado en que los beneficiados son los estudiantes”, expuso la rectora.

Después de múltiples reuniones y un arduo trabajo creativo, finalmente, se eligió la obra que dará la bienvenida a empleados y visitantes de las empresas. Para conseguir el diseño ideal, GFR Media sometió una serie de frases con las que se identifican sus marcas y los estudiantes las tomaran como inspiración. Cada estudiante tuvo la oportunidad de someter un concepto.

“Fue bien interesante el proceso de escoger porque en un grupo, los gustos, la interpretación de un arte, es bien diverso, todos están preciosos, todos tienen una visión distinta y particular por la que a alguien le podía gustar. Fuimos de una forma democrática votando dentro de nuestro grupo que fue compuesto por el departamento de Mercadeo, Recursos Humanos y distintas personas de la gerencia. Al final quedaron dos finalistas”, detalló López.

El boceto elegido por el equipo de GFR Media presenta la agricultura como tema principal y consta de dos partes. Se pintará en el exterior del edificio y una continuación que va en una pared interior. Este diseño fue realizado por el estudiante Miguel Rodríguez.

En general, el diseño presenta a una campesina con un racimo de plátanos en la mano. El proceso de creación tardará aproximadamente dos meses. Como parte de su compromiso, los estudiantes asistirán los viernes y sábados para completar las fases.

Al final de la reunión, la estudiante Jeida Ortiz, tomó la palabra en representación de sus compañeros. La artista, entre otras cosas, manifestó su deseo de continuar colaborando con GFR Media y otras entidades que apoyen el arte.

“Yo, personalmente, no había participado en una iniciativa así, así que fue bien emocionante. Yo solo he hecho un mural y no fue de este gran tamaño, ni tuve todas estas ayudas ni me junté con todo un grupo. Es una experiencia única. La verdad es que no puedo esperar porque empecemos”, subrayó.