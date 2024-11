Con el compromiso de fomentar la unión familiar y promover el valor de las tradiciones, el intérprete urbano puertorriqueño Marconi Impara repartió ayer, miércoles, decenas de pavos a diversas familias de la comunidad de Barrio Obrero, en Santurce, como anticipo al Día de Acción de Gracias.

Reflejando el orgullo de sus orígenes y evocando la nostalgia de sus tiempos de crianza, Marconi Impara interactuó con vecinos de Barrio Obrero para impulsar la relevancia de compartir en familia y vivir momentos irrepetibles de cara a las festividades. Además, el artista subrayó la importancia de agradecer lo bueno de la vida y del mismo modo, el apoyo de los seres queridos para superar momentos de dificultad.

“Yo nunca le voy a bajar al orgullo de venir de ‘Obrero Avenue’, por eso quise llevar un poco de alegría a mi gente en esta semana de Acción de Gracias”, expresó Marconi Impara. “Me siento bendecido con tantas cosas buenas que Papá Dios me ha dado en la vida y que me sigue regalando. Gracias a to’ los míos por no dejarla caer nunca. Yo soy de ustedes”, añadió.

Marconi Impara se prepara para sorprender con nuevos lanzamientos y el estilo de sus rimas legendarias. Entre sus logros recientes figura su colaboración junto a Yan Block para el tema “Espresso Martini” de Rauw Alejandro, para el álbum “Cosa Nuestra”.

Marconi Impara sigue enfocado en impresionar con la estructura lírica de sus composiciones y su evolución de sonidos que consolidan su sitial como uno de los exponentes de trap más influyentes a nivel internacional. Su álbum “Booeee”, que estrenó en mayo de 2023, cuenta con millones de reproducciones en las plataformas digitales de música. Su alcance musical supera los 61 millones de visitas en su canal de YouTube y más de 141,000 seguidores en sus plataformas de redes sociales. Su catálogo incluye éxitos como “Triple H” (Ft. Dei V, Brray, Omar Courtz), “Enchulé” (Ft. Big Soto), “La Familia” (Ft. Dei V y La Exce), y “Friendzone” (Ft. Alejo).