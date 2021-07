Sin esperarlo, su personaje “Madame Mela” logró acaparar el interés de miles de seguidores que disfrutan el humor de sus lecturas astrológicas.

Lo que comenzó como un desahogo en su cuenta de Instagram checkinmela tras los desafíos que trajo el paso del huracán María en Puerto Rico (2017), le abrió las puertas a Mariela Pabón para darse a conocer en diversos mercados latinos que apoyan sus creaciones.

Con el paso del tiempo, compartir sus “interpretaciones” sin ser astróloga la llevó a interesarse en conocer más a nivel formal sobre esta materia. De esa motivación nació el libro No eres tú, es el cosmos, que lanzó este verano y al que describe como un “manual de supervivencia astral para todos los días”.

“Me tomó casi como año y medio o dos años hacerlo”, reveló a Primera Hora la también ilustradora nacida en Nueva York y criada en San Juan.

“Soy comediante y (al principio) lo veían como una sátira, y tripeaban un poco más con los horóscopos. Cuando empezó a hacerse viral, me di cuenta de que sí, mucha gente se lo tomaba en serio. Aunque también era mi forma de hacer astrología, porque yo lo que hacía era agrupar a mis amistades según su signo y ver cómo se estaban comportando ese mes, qué les estaba pasando. No eran escritos a lo loco, de estar inventando. Sí había un proceso creativo. Después me pongo a estudiar para validar un poco más la información”, reveló Mariela, cuyas ocurrencias mediante el personaje han llamado la atención de figuras como Ricky Martin, Kany García y Bad Bunny, entre otros.

“Aprendí, leí un montón. Para hacer el libro estuve bien estudiosa de la astrología. Para los horóscopos, llevo desde un año leyendo los tránsitos de verdad”, mencionó sobre el proceso.

La autora, quien antes de “Madame Mela” dio a conocer su serie “Querida Mela” para brindar consejos, resaltó su interés en llevar siempre un mensaje de motivación dentro de la intención de provocar risas en sus interpretaciones.

“Pienso que a veces como que tratamos de clasificar todo por signos y eso, pero hay tantas cosas que nos unen y que podemos hacer para mejorar, hacer que la vida sea más fácil y menos complicada. Me da gusto dar un boost de energía y que la gente se sienta pompeá por meterle a lo suyo porque en verdad están pasando tantas cosas en el mundo, que es tan complicado. Al principio era mucho más de regaño y más como que ese era el chiste, pero ahora ‘Mela’ te regaña, pero te anima a hacer cosas”.

La publicación de poco más de 200 páginas cuenta con ilustraciones de su autoría y se divide en cinco capítulos.

“La primera parte se llama Astrología 101 y es para aprender a leer tu carta astral, para aprender lo que significan las casas, lo que significan los planetas. Es como un curso básico de astrología”, describió.

“Después van los signos. Cada uno tiene sus aplausos, que son las cosas bellas y preciosas, y están también las malas mañas, que son las cositas que tenemos que trabajar”. Luego continúa con “las guías y los manuales, que son guías básicas para sobre vivir al caos. También están los premios astrales, que ahí cada signo se lleva su trofeo”.

La publicación cuenta, además, con un glosario boricua.

“El libro está escrito bien puertorriqueño y la editorial es Planeta México, y muchas personas que están consiguiendo este libro no necesariamente son de aquí. Entonces en vez de neutralizar el lenguaje y hablar de una forma standard que todo el mundo entienda, preferí incluir este capítulo para que las personas puedan entender”, destacó Mariela.

Conoció su labor

La autora confesó sentirse contenta de que el famoso astrólogo puertorriqueño Walter Mercado llegara a leer sus escritos.

“Estábamos coordinando para que él escribiera el prólogo del libro”, dijo, y añadió que había planes de conocerlo personalmente. Mercado falleció en noviembre de 2019.

“Al menos me alegró mucho saber que leyó mis horóscopos. Dijo que le encantó el de piscis”, reiteró Mariela, quien inspiró el nombre de su cuenta en Instagram de su experiencia como recepcionista en un hotel.

“Hacía ilustraciones de situaciones con turistas que llegaban al hotel, con la percepción que tienen afuera del País, y todas estas preguntas que eran como hasta insultantes”, recordó. “Por ejemplo, uno una vez me dio la tarjeta para pagar su estadía y dijo (en inglés) ‘aquí está mi tarjeta de crédito, por favor, no la robes’”.

A su vez, fue enfática en no permitir que experiencias poco agradables dañen su día.

“Creo que yo siempre he hecho las cosas tripeando, pero en serio. No sé si es una forma de escudo, de defensa, pero siempre me he refugiado en el humor para todo lo que hago. Trato de no tomarme las cosas tan en serio porque pienso que si no, las cosas se dañan”, afirmó la humorista, quien también ha realizado funciones de improvisación teatral y stand-up comedy en Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Colombia.

El libro está disponible en Walmart, Walgreens, Sam’s, Libros 787 y todas las librerías locales.