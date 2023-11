Asumiendo la responsabilidad de ofrecer un espectáculo de primera, el influencer Marko regresará a la Isla del Encanto el 27 de enero de 2024 para compartir con sus fans las “propiedades positivas” del chisme en su primer show de comedia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El comediante venezolano se presentará por primera vez en el prestigioso foro en San Juan con “El poder de un chisme”, un espectáculo en el que fusionarán los fundamentos del “stand up”, imitaciones y música con sus artistas invitados.

Esto se debe a que el show, además de contar con una rutina en la que compartirá sus anécdotas con los “bochinches”, así como la exposición de los personajes con los que ha hecho reír a más de 9.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el evento también tendrá la participación de, hasta ahora, “dos artistas de la Isla conocidos internacionalmente confirmados”.

“El Choliseo va a ver una comedia durísima y, de paso, van a tener invitados como si estuvieran en un concierto. Imagínate que te estarás riendo, riendo, riendo, y de momento, cambia de comedia a música, porque estarás bailando al ritmo de tu cantante favorito en vivo”, manifestó el artista en entrevista con Primera Hora sobre el espectáculo interactivo, que recibió la “bendición” de figuras reconocidas como los reguetoneros Alexis y Fido, el influencer Chente Ydrach, el cantante Luis Fonsi y el locutor Jorge Pabón “Molusco”, quien estará a cargo de la producción.

El también actor expresó que el concepto del “chisme” para esta producción surgió por las vivencias que ha tenido con este fenómeno desde su infancia y cómo, a lo largo de su carrera profesional, ha percibido que el mismo se convierte en material que se vuelve viral al instante por las plataformas digitales. Sin embargo, el creador de contenido busca darle un giro más optimista a esta costumbre que, según él, forma parte de la idiosincrasia latina.

“Yo, en este ‘stand-up’ muestro las propiedades positivas del chisme, y me van a ver debatiendo por qué la gente debe tener el chisme en sus vidas, y cómo el chisme, anímicamente, te da motivos para vivir. Yo soy de los que cree en la teoría que el chisme regenera células, que el chisme es todo, que el chisme te puede sacar de un estado depresivo”, manifestó.

“Todo esto en comedia hace que la gente, inevitablemente, se identifique con esto porque nuestro crecimiento fue parte de eso”, destacó el caraqueño, que anteriormente ha realizado funciones en espacios como el Centro de Bellas Artes de Caguas y el Coca Cola Music Hall ante casa llena.

Por otro lado, Marco Pérez, nombre de pila del influencer, asegura que llegar al Choliseo conlleva una “gran responsabilidad”, dado que representa un paso más para conectar y expandir su audiencia latinoamericana.

“En algún momento no entendía por qué me tocaba salir de mi país, y ahora lo entendí, tenía la misión de hacer ver a la gente que trabajamos con el corazón. De repente, cuando llegúe a Miami, donde convergen todas las comunidades latinas me volví un comediante latino. Entonces yo iba a República Dominicana y me trataban como si yo nací allí, lo mismo me pasó en Puerto Rico y Colombia. Así que de ahí pase de ser algo más que un comediante de Venezuela, sino un comediante que representa a los latinos”, expresó.

Marko manifestó que este nuevo espectáculo en la arena de espectáculos más grandes de la Isla se debió a la acogida que ha tenido una presentación especial que tendrá el próximo viernes, 1 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, que al momento de la entrevista solo le restaban 1,000 entradas por vender para llenar el recinto en su totalidad.

“Veo que el puertorriqueño se está conectando con esa idea bonita de que un loco venga a querer llenar un venue tan grande, porque todos los días se están vendiendo los tickets”, adelantó el cómico.

Los boletos de “El poder de un chisme”, que está pautado para comenzar a las 8:00 p.m., se encuentran en Ticketera.