El por qué no lo siguen las mujeres, no lo sabe con exactitud. Chente Ydrach, no obstante, reconoce la importancia de llegar a la audiencia femenina, por lo que junto con su socio Idel Vázquez y la creativa Maru Chacón produce el programa “Mi primera vez” dedicado completamente a ellas.

El espacio se transmite los miércoles a las 8:00 p.m., desde el canal en YouTube de Gallimbo Studios, y lo conducen tres influencers: Adri Filomeno, Londra Miracles y La Peki. Cada una, desde sus respectivas personalidades y vivencias, aborda una diversidad de temas, que pueden incluir la moda y el maquillaje, hasta la sexualidad y las relaciones tóxicas. Mayormente se acompañan de invitadas, ya sean personas que están atravesando alguna situación en particular o alguna profesional en el tema que estén discutiendo.

PUBLICIDAD

“No hemos visto esto ocurriendo en Puerto Rico, que las féminas tomen ese control al igual que los hombres y más tocando temas tan comunes en la calle, pero que no los quieren tocar (en otros espacios) porque es un tabú por el machismo, etcétera, así que para mí es un placer que Maru -que es la productora- nos tome en consideración porque tenemos una voz que merece ser escuchada”, destacó Londra Miracles, aficionada de la moda, las plantas y el estímulo positivo.

Adri Filomeno es el primer talento femenino firmado por Gallimbo Studios y ahora es parte de este panel de mujeres puertorriqueñas con estilos diversos en las redes sociales.

“A mí me conocen mucho por mi manera de ser y por la forma en que me expreso y qué mejor que hacerlo entre mujeres y hacerlo en Gallimbo que me dan la oportunidad de ser yo, y pues, tocar los temas a mi manera y sé que las mujeres se van a identificar”, dijo Filomeno, conocida por sus tutoriales de maquillaje y sus ocurrencias en Tik Tok.

La Peki no estuvo presente en la entrevista debido a otro compromiso fuera de la Isla.