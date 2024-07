¡Celebran su amor!

La presentadora Michelle López y el pelotero Yadiel Rivera se unieron en matrimonio en la tarde de ayer por lo civil en una ceremonia íntima frente a familiares y amigos en una urbanización de Toa Alta. La boda por el rito católico será el año próximo, pero la pareja decidió celebrar esta primera unión matrimonial para que Manuel López, padre de la también locutora, y quien estuvo hospitalizado, pudiera estar presente en este paso importante de su hija.

Los recién casados junto con el papá de la novia. ( Suministrada )

“Mi papá está delicado de salud. Tiene 94 años. Le dio un derrame cerebral hace menos de un mes, y han sido muy repetitivas las visitas a (el Hospital de) Veteranos porque estuvo hospitalizado. Cayó en el hospital otra vez hace dos días. Gracias a Dios no fue tan grave como en otras ocasiones. Papi parece que sabe que como la boda es hoy (sábado) sacó fuerzas, y lo dieron de alta justamente hoy mismo, en la mañana”, dijo a Primera Hora la también talento de “Lo sé todo” (WapaTV), momentos antes del enlace nupcial. “Esa es la razón principal por la cual decidí casarme antes, porque yo no sé lo que pueda pasar el próximo año, o este mismo año, y yo necesitaba cumplir mi deseo y cumplirle el deseo a él, que su única hija… esté conmigo en este momento tan importante”, añadió mientras se le quebraba la voz. “Gracias a Dios se me va a cumplir”.

La pareja, que comenzó su relación en 2022, anunció su compromiso en diciembre del año pasado, anuncio que compartieron con el público en sus redes sociales a través del video en que el pelotero sorprendió con tremenda sortija a Michelle y con la pregunta de que si aceptaba casarse con él.

La boda se realizó en el gazebo del área recreativa de la urbanización donde la presentadora compró su casa el año pasado, la que todavía no vive porque está en proceso de remodelación. La pareja continúa su convivencia en Caguas.

La novia lució un vestido blanco asimétrico con escote en forma de corazón, del diseñador Otilio Santiago, quien también estará a cargo del que lucirá en su boda de 2025, según adelantó Michelle López a este medio. Su arreglo personal estuvo a cargo de Janixa del Valle.

La pareja junto a Jadiel Milan, de 9 años, hijo del novio. ( Suministrada )

La boda fue oficiada por el licenciado Alberto Carrasquillo. Carlos Hernández y Tatiana Aponte formaron parte del séquito, como padrino y madrina, respectivamente. El pequeño Jadiel, hijo del novio, fue quien llevó los anillos. Entre los presentes estaba la madre de la novia, Zoraida Colombani, junto a su esposo Adalberto Morales, y el hermano de Michelle, Erick Estrada.

El ramo de la novia estaba diseñado con rosas blancas, las que también formaron parte del tema de la decoración, que se centró en acentos con tonalidades crema, blanco y toques dorados.

La presentadora se desbordó en elogios al hablar a Primera Hora de las cualidades que la enamoraron de su ahora esposo. “Me siento sumamente feliz, sumamente afortunada. Tengo un hombre que me respeta, que me valora muchísimo, que ha sido un buen compañero durante el tiempo que llevamos la relación, el noviazgo, mientras estamos conviviendo”, afirmó emocionada. “Es un hombre excepcional. Él es tranquilo y yo soy más eléctrica, y creo que esa es una de las cosas que nos complementa como pareja”.

Fue una ceremonia sencilla y emotiva. ( Suministrada )

El también jugador de los Cangrejeros de Santurce confesó sentirse afortunado de unirse en matrimonio con la presentadora. “Emocionado por este paso que vamos a hacer como pareja, y contento porque siento que tengo la persona correcta a mi lado. Con el favor de Dios, espero estar juntos por el resto de nuestras vidas”, expuso con entusiasmo. “Michelle es una mujer que trabaja por sus cosas, una persona súpercariñosa, que te demuestra el amor. Es bella como persona conmigo. Me demuestra lo mucho que me ama y cuida, y es algo que ha hecho que me enamore cada día más de ella”.

A la felicidad de López se añade el estreno este lunes del espacio radial matutino “La cura” (Salsoul), en el que compartirá su rol como moderadora con John Paul Vallenilla y José Manuel García Zayas, conocido como “Candyman”. El nuevo programa será de lunes a viernes de 5:30 a 10:00 de la mañana.