Dos propiedades inmuebles en Puerto Rico pasarán a la cantautora puertorriqueña Millie Corretjer como parte del acuerdo de divorcio de la leyenda del boxeo Oscar de la Hoya.

La información trascendió en el portal digital TMZ, que compartió detalles según nuevos documentos judiciales.

Una de las mansiones se encuentra en San Juan y tiene un valor asignado de $3.5 millones. La otra está localizada en Río Grande, en el complejo Bahía Beach Resort, y está valorada en $10 millones, asevera TMZ. Además, reveló que el acuerdo establece que ambas propiedades se adjudicaron a Milagros “Millie” Corretjer como bienes propios y exclusivos, sin que el medallista de oro conserve derecho alguno sobre ellas.

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La revista digital expuso que la razón de esta nueva presentación judicial corresponde a que “Puerto Rico exige una orden judicial certificada para formalizar las transferencias de titularidad”. También, aclaró que este trámite no modifica el acuerdo de divorcio, “sino que facilita la transferencia de las dos propiedades”. El resto de los términos del acuerdo permanecen en privado.

En noviembre del año pasado salió a relucir que ambos lograron un acuerdo de divorcio tras nueve separados.

Oscar de la Hoya y Millie Corretjer se conocieron en el 2000 y se casaron en octubre de 2001. Se separaron en 2016, pero fue en 2023 cuando el expúgil mexicano presentó el recurso legal del divorcio por “diferencias irreconciliables”.

Ambos son padres de un varón que nació en 2005 y de dos hijas que nacieron en 2007 y 2014.