La reconocida cantautora puertorriqueña Millie Corretjer siempre dejado claro su amor profundo por sus tres hijos y su compromiso en la crianza desde que dio a luz a su primogénito en 2005. La artista utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje para sus retoños.

“Esta semana de Acción de Gracias, Agradezco a Dios por mi mayor bendición que son mis tres hijos. Cuando les veo, siento un orgullo inmenso pues sus corazones, resiliencia y perseverancia, que la vida y sus experiencias les ha dado, les hacen seres humanos admirables y de gran valor”, escribió en el mensaje que publicó acompañado de un video que recoge momentos de sus hijos en entornos playeros y en la montaña.

PUBLICIDAD

Relacionadas Millie Corretjer y Oscar de la Hoya llegan a un acuerdo de divorcio tras nueve años separados

“Les amo y este amor siempre va a estar aquí para ustedes sin condición. Nunca están solos. Siempre tengan la certeza de que Dios camina con ustedes para cuidarles, guiarles y sostenerles siempre. Y yo aquí, le pido que me siga guiando en esta hermosa tarea de ser su mamá la cual respeto y agradezco todos los días de mi vida. Dios los bendiga”, agregó en el “post” que publicó ayer.

La publicación coincide con el día en que salió a la luz en los medios el acuerdo de divorcio con el exboxeador Oscar de la Hoya, luego de nueve separados. Aunque tomaron rumbos separados en 2016, el expúgil mexicano había presentado el recurso legal en 2023 por “diferencias irreconciliables”. Ambos son padres de un varón que nació en 2005, y de dos hijas de 18 y 11, que nacieron en 2007 y 2014.

El mensaje, que en menos de 24 horas supera los 4,000 “me gusta”, está colmado de comentarios de respaldo y admiración por su dedicación y su sentido de compromiso familiar.