La creadora de contenido Natalia Vázquez, mejor conocida como Miss Gala en sus redes sociales, subió este miércoles un post con su hijo Galán para mostrar “de todo lo que esta pasando en mi vida”.

“Y, ¿cómo les explico? Eso de ‘caóticamente hermosa’, para mí, no lo es. Mis hijos son hermosos, pero mi vida es altamente caótica y eso me frustra. Ahora mismo me estoy partiendo en mil cantos para realizar todos mis roles”, publicó la joven madre en un post de Instagram que ha generado más de 6,400 “likes”.

Miss Gala indicó que además de cuidar a sus dos hijos, también narró cómo tiene que estar en el corre y corre de atender asuntos de su negocio, cumplir con sus obligaciones, producir y coordinar contenido para las redes sociales, sacar a pasear sus sabuesos afganos, Nico y Nina y asistir a reuniones y citas en toda una mañana.

No obstante, la influencer resaltó que su esposo, Eduardo Galarza, la llama a sentarse, tomarse su taza de café y mantener la calma aunque se caiga el mundo.

“Pero el mundo sigue. Y me doy cuenta que, con todo lo que brego, yo puedo”, escribió la influencer, reconociendo a las mujeres “fuertes” y madres lactantes.

La creadora de contenido concluye su “post” llamando a sus seguidores a “darle ‘check up’ a la gente de uno”.

“Así que las abrazo y reconozco el corre y corre. Reconozco que el tiempo simplemente NO da y que encima te metes a Instagram y todo es perfecto. Pues no, no lo es, y el trajín es de locos...”, añadió. “Siempre pregunta: “En verdad, en verdad, ¿cómo tú estás?”