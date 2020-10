View this post on Instagram

Acaba de empezar el segundo torneo grande de la temporada @usopen. ¡Nicanor y yo estamos listos! Federer ni Nadal jugarán y no habrá público. Ya veremos que pasa. . . . The second Grand Slam of the season has begun, the US Open. We’re ready! No @rogerfederer no @rafaelnadal and no public. Let’s see what happens. #tennis #usopen #tennisfan #likefatherlikeson #tenis #vamoalla