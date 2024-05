Quienes les siguen desde que eran el binomio favorito de la frecuencia FM en las tardes, bajo el desaparecido espacio “El Goldo y la Pelúa”, están felices de su reconciliación y reencuentro, pero igualmente quieren verlos encontrados en sus opiniones, sacándose los trapos sucios que les hayan quedado pendientes.

Angelique Burgos “Burbu” y Jorge Pabón “Molusco” están conscientes de que el público lo que quiere ver es discordia entre ellos, y eso es gran parte de lo que están preparando como parte del show “Molusco vs Burbu”, que presentarán los días 6, 7, 8 y ahora una cuarta función el 9 de junio en el Coca Cola Music Hall. “Yoyo Ferrán” (Robert Fantacuca) los acompañará en todas las funciones.

“El morbo es lo que vende. Esto es morbo 100%. ¿Qué estos tipos van a decir las tres noches, aquí en el Coca Cola Music Hall?”, advirtió el gestor de Molusco TV sobre la expectativa del público que irá a verlos. “Básicamente, (es) sacarnos los trapos sucios, que muchos de ellos ya nos los hemos sacado, pero no hemos profundizado en cuanto a ello”, agregó.

El deseo de verlos enredados otra vez lo han captado directamente de sus seguidores en las redes sociales, quienes, según ambos describieron lo que quieren es una candente polémica.

“Fue una relación muy contenciosa, muchos años de tiraera y de silencios también; la gente quiere ver eso”, sostuvo Burbu durante la conferencia de prensa esta tarde para ofrecer detalles del show que promete además “stand up comedy” por separado y elementos especiales de producción al estilo Broadway.

Cuando la “pelúa” escuchó “Broadway” le cuestionó de inmediato a su compañero si había tanto presupuesto, a lo que él dijo que no, pero sí para efectos de luces y fuego para impresionar. Ese toma y dame espontáneo entre ellos se mantuvo a lo largo de la conferencia de prensa, reflejando que las diferencias quedaron en el 2023, cuando hicieron las paces, y ahora están listos para seguir disfrutando de los logros en común, aunque por ahora este es el único proyecto juntos.

Él volverá a probarse en el “stand up” compartiendo sus experiencias de cambio en el último tiempo, desde bajar de peso, el divorcio y una vida de soltero con novia, mientras que ella romperá el hielo en ese estilo de comedia.

“Ese es mi cuco de toda la vida”, dijo Burbu. “Siempre he querido hacer un ‘stand up’ y nunca me he atrevido, así que creo que voy a romper con muchas cosas en este show; miedos míos”, continuó con la esperanza de lograr la suficiente seguridad para luego probarse sola.

Tanto Burbu como Molusco coincidieron en que esta nueva etapa en su relación de amistad y trabajo es mejor que antes por la madurez de ambos. Tan así que aseguran haber afianzado la confianza que se tienen.

“Creo que hay más (confianza) que antes, eso nunca se fue, por lo menos de mi parte”, aseguró el locutor y productor. “Yo nunca te dejé de querer, nunca dejé de admirarte, simplemente estaba enojado por un suceso que ocurrió en nuestras vidas. Yo nunca te haría daño”, puntualizó Molusco.

Burbu, igualmente, reiteró el cariño que tiene por quien fue su compañero de cabina por 10 años y de quien estuvo distanciada por cerca de seis.

“Al gordo no lo dejé de querer. Sí sentía mucha rabia por cosas que pasaban, cosas que me enteraba, cosas que decían, unas eran ciertas, otras eran falsas y una se las creía”, compartió la conductora de Burbu TV.

La portavoz de múltiples productos para el cuidado personal de las mujeres confesó que ella esperaba esta oportunidad de reconciliarse con Molusco y decidió abrirle la puerta al diálogo cuando se sintió que era honesto y ella estaba lista para escuchar.

No todo el mundo tiene la bendición de crear una historia tan poderosa, y poderla llevar al teatro, y sabemos que vamos a correr por muchísimos teatros, porque hay mucha gente que tiene esa hambre de Molusco y Burbu” - Angelique Burgos

Burbu y Molusco saben muy bien cómo provocar a sus seguidores, por lo que han establecido un código de vestimenta para las funciones: El #TeamBurbu debe vestir color magenta y el #TeamMolusco debe vestir color negro.

Aseguraron que no se trata de una estrategia para medir fuerza de alcance entre ellos.

“No se hizo para ver quién tiene más fuerza, se hizo para identificar quién es team Molusco, team Burbu, porque nosotros sabemos quiénes somos. Creo que a estas alturas del juego, pelear por quién tiene más arraigo en los medios sería ridículo, porque ambos nos hemos sostenido un montón de años”, apuntó Molusco.