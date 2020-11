La promotora de artistas Jossie Marti, quien por muchos años fue la mano derecha del fenecido comediante Luis Raúl, falleció el domingo en la noche, según informó en redes sociales su hija, Melissa.

"Amada familia y amigos.

Les escribe Melissa, la hija de Jossie Marti.

Es con gran tristeza que les informo que mi mamita querida se fue al cielo la noche de ayer...

Mi madre fue una mujer luchadora, guerrera, inteligente, bella, amorosa, detallista y fabulosa hasta el último momento, pido a Dios que la tenga en el lugar más hermoso del cielo.

Agradecemos las muestras de cariño y amor de todos los que la conocieron.

Estamos en tiempos difíciles con la pandemia por lo que no podremos tener un funeral como el acostumbrado. Estaremos ofreciendo una pequeña ceremonia familiar por su descanso eterno en Puerto Rico memorial en Santurce, más adelante se les comunicará la información y hora de la misma.

Como familia agradecemos que cada uno pueda elevar una oración por su descanso eterno .

¡Gracias por amarla tanto!

Descansa en paz Reina de mi corazón. Te amo por SIEMPRE, tu hija".

Amigos y compañeros de trabajo de Marti lamentaron su repentina partida, entre ellos Melina León, Gisselle, Edwin Pabellón, Marilyn Pupo, Lourdes Collazo, Manolo Mongil y Silverio Pérez.

"La partida de Jossie me llegó ayer de sopetón, por un post que su amada hija puso. Aún no me recupero. Me acompaña en el recuerdo su hermosa sonrisa, su ojos penetrantes, su cariñosa voz y sobre todo su “Hola Silver”.

¡Qué difícil!Si se va porque LuisRa le está haciendo la vida cuadritos a San Pedro allá arriba, pues lo acepto e hizo bien. Ella siempre lograba controlarlo. Y a las amigas de verdad la cosa no es hasta que la muerte nos separe", publicó Silverio.