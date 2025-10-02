El galardonado artista puertorriqueño Nicky Jam recibió el grado Doctor Honoris Causa que le otorgó la Universidad de la Costa (CUC) de Barranquilla, en Colombia. El homenaje llegó por su aportación en “industrias creativas y emprendimiento cultural”.

“Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo”, expresó en una publicación en sus redes sociales, con imágenes en las que se muestra ilusionado luciendo toga y birrete. En una de ellas aparece con su esposa, la modelo colombiana Juana Valentina Varón.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia, expresó un emotivo discurso en el que destacó el valor de la educación. “Yo vengo de un barrio donde muchos no terminan las escuelas, donde muchos no están conmigo hoy en día, muchos no están vivos. Un barrio muy difícil de criarse. De verdad que estar aquí para mi es un honor. He ganado Grammy, diferentes premios y nada es tan gratificante como este reconocimiento que se me está dando aquí”, dijo ante la audiencia tras recibir el reconocimiento.

“Mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio. Pero no tener educación es lo que hace la gente pobre a la gente del barrio. Entonces yo vivo cien por ciento orgulloso de esto porque yo siempre he tenido en mente que la educación es todo. He ganado varios premios, pero yo sé que uno de los premios que más mi papá quería ver era este que tengo aquí en las manos, así que muchísimas gracias”, agregó, provocando la ovación de los presentes.