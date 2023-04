Tras meses de fortalecer sus destrezas en lectura y redacción, cuatro niños puertorriqueños debutarán como escritores de cuentos infantiles y dramatizarán sus obras mañana, sábado, en el Festival de Libros que se celebrará en el Centro del Sur Mall en Ponce.

Myah Victoria Ramos Pagán, Maia Iraís Miranda, Jean Pierre Pérez Serrano y Krystal Mercado Pietri, egresados del programa “Mentoría de los Niños Autores”, tendrán la oportunidad de exponer y hasta dramatizar sus primeras obras como escritores independientes en el evento cultural que ocurrirá este fin de semana en el sur de Puerto Rico.

Kathia Alsina, la mente detrás del programa de escritura creativa, contó a Primera Hora que los pequeños participaron en una serie de estudios individualizados durante la pandemia del COVID-19, donde tuvieron la oportunidad única para fortalecer sus habilidades de lectoescritura, narración y creatividad.

La escritora Kathia Alsina es la mente detrás de "Mentoría de niños autores", proyecto que ha generado a seis pequeños escritores boricuas. ( Facebook )

“En el caso de cada niño, ellos trabajan diferentes cuentos, y como su imaginación es bastante creativa, pulimos un poco más esas ideas para que haya una mejor transición y balance al momento de contar una historia, y trabajamos a qué público vamos a dirigir ese cuento”, explicó la experta en escritura creativa, quien ha adiestrado a otros seis chicos escritores.

La también escritora indicó que las historias de los pequeños escritores van dirigidas para la población de niños que cursan desde kindergarten hasta cuarto grado, y algunos cuentan con ilustraciones que confeccionaron ellos mismos durante los talleres, y temas como la felicidad interna, la esperanza y la superación fueron fundamentales para estas obras literarias.

Los niños egresados de la “Mentoría de los Niños Autores” nunca habían tenido la oportunidad de escribir cuentos, de hecho, tampoco contaban con experiencia alguna en escribir una historia con la estructura que se conoce en el ámbito literario.

“Ellos sí les gustaba dibujar, les gustaba crear, les gustaba darle historia a esos dibujos, pero no conocían cómo escribir el cuento. Lo que yo trabajé mucho en casi todas las mentorías que yo doy es cómo trabajar que esa cabecita de esos niños puedan crear esas imágenes literarias y podamos ir divagando esas ilustraciones e ideas para crear esa historia que sea para el gusto de todos”, expresó Alsina.

Además, la mentora creativa manifestó que el proyecto ha sido oportuno para unir a las familias de los escritores, formar parte del crecimiento profesional y cultivar el autoestima de los participantes.

Esperanza: Una palabra ‘rara’

Myah Victoria Ramos Pagán contó que un juego con su amiga en la escuela se transformó en el motor para empezar a escribir su primer cuento.

La pequeña escritora manifestó que, durante la actividad recreativa, su colega le mencionó “una palabra rara que yo nunca había escuchado”. Esa palabra “rara” fue esperanza.

Myah Victoria Ramos Pagán es una de las cuatro participantes que presentará su obra en el Festival de Libros en Ponce. ( Suministrada )

Myah Victoria indicó que escuchar esa palabra la llevó a buscar el significado de la palabra y escribir la historia “El palacio de la esperanza” con el apoyo de su mamá, Alexandra Pagán.

“Imagínate que estás pasando por algo muy difícil, la esperanza es como tener fe en que todo va a salir bien, en que vas a salir de ese problema”, dijo la niña de 10 años.

El cuento se enfoca en Miranda, una estudiante curiosa que se pierde dentro de un bosque al que accedió tras encontrarse con unas flores que le quería llevar a su mamá. Al intentar escapar de la zona boscosa, la niña se encontró con un camino que se veía “igual al de su casa”. Sin embargo, en ese camino se encontró con un “monstruo” que la lleva a una tenebrosa estructura que se llama el “Palacio de los muertos”.

“La esperanza es que Miranda pueda salir de adentro del ‘Palacio de los muertos’”, expresó la niña, quien manifestó luego sentirse “feliz y contenta porque nunca pensé que podía lograr tanto”.

Myah Victoria Ramos Pagán, con su afán por la literatura y las artes, participó en el programa de "Mentoría de niños autores" con la escritora Kathia Alsina. ( Suministrada )

“Cuando me dieron la noticia que iba a hacer eso, yo empecé lloré porque no sabía lo que yo podía lograr. Y me siento muy feliz gracias a Kathia que me ayudó en escribir, me ayudó a hacer dibujos, me ayudó mucho a mejorar”, agregó.

Por su parte, la mamá de Myah Victoria manifestó a este medio estar contenta de ver a su hija más enfocada en su amor por la literatura tras participar de las sesiones de mentoría con Alsina, especialmente ella siendo de “una generación que no le gusta leer muchas veces y están bien enfocados en la tecnología”.

“Ya ella escribía, ya ella dibujaba, pero no se enfocaba en el análisis crítico, ella no veía libros, ella les pasaba por encima y veía más videos todo el tiempo. Sin embargo, cuando empezamos este proceso, ella empezó a tomar interés por los libros, pedía más libros de diferentes autores, y se los lee bien rápidos. Antes decía sentirse cansada, ahora les tiene amor”, explicó Pagán.

Además, la matriarca expresa que el proyecto literario fue un proceso “bastante intenso”, pero que ha sido fructuoso dado que la pequeña está conociendo más los retos y triunfos del emprendimiento. Asimismo, destacó que la autora ha mostrado más disciplina en la academia.

“Ella está aprendiendo cómo manejar un pequeño negocio, que es la ventaja que he visto en este proyecto, que ella, adicional a tener un libro, está generando su propia empresa en Puerto Rico, desde cero, desde la creación del producto hasta la presentación que estará realizando, que forma parte de la publicidad que le dará a su cuento. Todo esto es un proceso completo”, indicó.

Quiere motivar a otros niños

Maia Iráis Miranda tomó nueve meses para darle vida a su historia “La india gruñona”, un cuento visual que explora como una joven taína que se sentía enfurecida por todo lo que rodeaba, pero decidió aventurarse fuera de su aldea para hallar la felicidad interna.

Maia Iraís Miranda es la autora de "La india gruñona", que se trata de una taína que se aventura a conseguir felicidad propia. ( Suministrada )

“Me encanta leer y escribir, y todo lo que tenga que ver con el arte de crear. Y cuando era pequeña, a mí me encantaba dibujar, conectar lo que yo dibujaba y hacer una mini historia. De ahí, se me ocurrió crear un mini libro”, expresó la niña de ocho años con este medio.

No obstante, una clase de estudios sociales que tomó la niña sobre los taínos en Puerto Rico la llevó a darle vida a su más reciente obra, con el que espera motivar a otros niños “encontrar la alegría en su corazón”.

Maia Iraís Miranda, de ocho años, ha conseguido amor por la lectoescritura a través del dibujo. ( Suministrada )

La historia de Maia, además de contar con sus palabras, también tiene incluidos dibujos que ella realizó de cada uno de los personajes.

“Me siento muy orgullosa de mí misma, muy feliz”, expresó la pequeña escritora, a la vez que agradeció el esfuerzo de Alsina por convertir sus ideas en una realidad.

Además, cuando este medio le preguntó cómo se sentía al tener la oportunidad de exponer su trabajo en el festival, Miranda aseguró sentirse “nerviosa, pero muy feliz”.

Por su parte, Jose Juan Miranda, padre de Maia, indicó sentirse emocionado al ver el crecimiento de su hija plasmado en un libro y una presentación.

“Desde niña, ella siempre ha recortado sus dibujos, recrea escenas, se emociona, hace cuentitos en el aire, es una niña bien creativa, siempre ha tenido esa parte en ella.”, sostuvo.

Además, este indicó que la ayuda de Alsina ha sido una “bendición” dado que le ha permitido fortalecer sus habilidades lectoescritoras durante la pandemia del COVID-19, que tuvo un impacto significativo en el desarrollo infantil.

“En cuestión en calidad académica, Kathia ha sido excelente en lo que es el proceso de lectura y escritura para que ella pueda continuar madurando y recuperando ese contacto directo que se perdió con la pandemia”, expresó.

“Como padre, veo a mi hija mucho más enfocada, lee un cuento, y no lo lee por mera diversión, sino que, detrás de esa diversión, hay una evaluación crítica, busca explicar las imágenes detrás del cuento, cuenta qué hubiese dibujado en alguna escena del cuento, y ha mejorado en la comprensión, en identificar los problemas de una obra literaria. Ahora, esta viendo todo esto desde una perspectiva más madura”, puntualizó Miranda.

Además de Myah y Maia, el escritor Jean Pierre Pérez Serrano presentará su historia “Stick Brad y las semillas de gracia”, mientras que la autoria Krystal Mercado Pietri dará a conocer la aventura de “Cristal, la mariposa” junto con Myah y Maia en la actividad cultural coordinada por el escritor Jomar Maldonado a partir de las 11:00 de la mañana.