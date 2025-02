Asegúrate de medir tu cartera antes de asistir al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot o al Coca Cola Music Hall.

Con la intención de mejorar los estándares de seguridad en los eventos, ambas arenas implementarán una medida que establece un tamaño específico de las carteras permitidas dentro de los recintos.

La nueva regla entrará en vigor a partir del 29 de marzo, cuando se realizará el primero de dos conciertos del artista urbano Omar Courtz en el Choliseo. Inicialmente, habrá flexibilidad con quien no cumpla con el requisito, pero 30 días después, desde el 29 de abril, será compulsorio.

Solo se permitirán carteras de plástico transparente, vinilo o PVC en tamaños de 12 pulgadas x 6 pulgadas x 12 pulgadas. No deben tener hebillas, ojales ni decoraciones que oculten bolsillos.

También se permitirá la cartera “clutch” o tipo sobre, con medida hasta 4.5 pulgadas x 6.5 pulgadas, con o sin correa.

El anuncio se dio durante una conferencia de prensa que se realizó hoy en el Choliseo. La presentadora y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera será la portavoz encargada de difundir este mensaje a través de una campaña publicitaria.

“Nosotras las mujeres puertorriqueñas siempre andamos con nuestras carteras grandes”, comentó Rivera a Primera Hora, luego de expresar su complacencia de ser considerada para formar parte de la campaña de orientación.

“Yo soy de cartera grande y me pasó hace como unos meses en un juego de baloncesto, en Miami, que no sabía que esa regla ya estaba puesta, que no puedes entrar ni a conciertos ni a juegos de baloncesto de un coliseo con carteras grandes. Tiene que ser todo cartera pequeña”, narró.

Por su parte, Jorge Pérez, gerente regional y portavoz de la campaña de ASM Global, empresa administradora del Choliseo y el Coca-Cola Music Hall, manifestó sentirse complacido con esta nueva medida.

“Nosotros nunca estamos satisfechos con la experiencia que le damos al público. Siempre queremos mejorar. Evaluando qué espacios había para nosotros crear una mejor experiencia para nuestros visitantes, esta era una”, dijo el ejecutivo Primera Hora.

“Queremos agilizar el proceso de entrada siempre manteniendo la seguridad como primordial para nuestro público”, agregó, y resaltó que se trata de una medida que ya se realiza en otros recintos.

“Es una política que está implementada en casi todos los ‘venues’ de Estados Unidos, los principales”, afirmó. “Son protocolos que tienen una razón de ser y quisimos implementarlo para poder darle la experiencia a nuestro público, que puedan entrar un poco más rápido y mantener la seguridad”.