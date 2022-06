La actriz y profesora Norwill Fragoso tiene una voz enérgica, clara y contundente. Ella la proyecta según su experiencia artística la ha dirigido, pero también ha sabido usarla para defender todo aquello en lo que cree.

Su uso de la palabra en la defensa de las causas con las que se identifica, sociales y políticas, le ha ido ganando nuevos acercamientos con las audiencias y nuevos espacios de expresión. Uno de estos es su entrada al grupo de columnistas de Primera Hora a partir del martes, 5 de julio, en las versiones impresa y digital.

“El puño de Norwill” es el resultado del pase de batón por parte de la presentadora y productora Alexandra Fuentes, quien se despide de la sección de columnas.

“No paro de sorprenderme y sobre todo de darle gracias a Dios, y de agradecer las oportunidades. (La oportunidad de la columna) la recibo a bien, con compromiso, con rigurosidad y con la certeza de que tengo una voz en el país y que las palabras puedan transformar este país en el que vivimos”, reaccionó la artista.

Su voz ha ido tomando fuerza a nivel público a medida que ella también se ha ido creciendo en sus distintos roles: actriz, directora y profesora.

“Si hay algo que le debo al teatro y a mis maestras, es ser opinionada. Maritza Pérez Otero, que es teatrera y mi madre del teatro, me inculcó ese pensamiento opinionado”, compartió la protagonista de la puesta en escena local de la obra “Las cosas extraordinarias”, de Duncan McMillan.

Pero ese pensamiento crítico no nació en los salones de clases ni el teatro, sino en su casa. “Yo vengo de criarme con viejos”, dijo. “Soy la primera nieta, la primera bisnieta, la primera sobrina, la primera hija, y me crié con mis abuelos y con mis bisabuelos. Desde entonces participaba de las conversaciones, de los temas. Mi abuelo al día de hoy todavía me saca los recortes de periódico, los artículos que él entiende que van conmigo y me los da para que los lea y los podamos conversar y discutir, así que ahí empezó mi interés por opinar, y opinar con fundamento. No es opinar por opinar, es opinar porque tengo algo que decir”.

Estoy muy consciente de que la palabra es el arma más poderosa que tiene una persona, construye o destruye, así que he sido muy cuidadosa con lo que hago” - Norwill Fragoso, actriz y profesora

Fragoso, natural de San Juan, ama al país como ama a su madre. A ella la sacude todo lo que la afecta como puertorriqueña, lo bueno y lo malo.

“Las causas sociales también significan mucho para mí”, afirmó. “Yo me identifico con las mujeres, porque las mujeres se identifican conmigo; lo que muestro a través de mi plataforma, a través de la televisión, es lo que usted ve por la calle, no hay intención de ser una cosa frente a las cámaras (y otra fuera). Así que también mis palabras son reflejo de eso. Creo que el ciudadano tiene que formar parte activa en el país en el que vive. Hay mucha gente que dice, ‘tú no puedes hablar de política, porque eres del medio artístico’, y por qué no, si rindo contribuciones, soy una ciudadana y la política viene del pueblo; si tengo una plataforma en la cual me hago eco de muchas cosas, ¿por qué no voy a celebrar y a denunciar lo que está mal?”.

La nueva oportunidad de expresarse cada martes desde este diario la aprovechará para “conmover, convencer y persuadir”, de forma sencilla sin dejar de ser firme.

“Voy a escribir para todo el mundo, para que todo el mundo me pueda leer y para que todo el mundo me pueda entender, para que si en algún momento necesita leer algo que se identifique, que le cambie su día, que le saque una sonrisa, o que le saque una lágrima, o que le despierte un pensamiento que posiblemente no había contemplado, pues para eso está ‘El puño de Norwill’”, adelantó la profesora de actuación en la Universidad del Sagrado Corazón.

Encontrarse ejerciendo y ejecutando en espacios diversos, a los que ha llegado desde su realidad de artista, la conmueve.

“Yo sí me soñé en el escenario, pero no en estos otros escenarios. Las cosas me han llegado de manera orgánica, las recibo, las abrazo y con compromiso, las ejecuto”, manifestó en medio de la sesión fotográfica que ilustrará su entrada como columnista. “Mi camino se ha ido construyendo en el día a día, pues vamos a seguir recibiendo las bendiciones y las sorpresas que la vida me tiene. Vamos a seguir, donde él (Dios) me quiera, yo voy a estar, y donde la gente me quiera, también voy a estar”.