Hay party con Grupomanía. La agrupación celebra mañana Halloween con un espectáculo virtual, a las 9:00 p.m. a través de la plataforma grupomania.live donde también puedes obtener más información y comprar los boletos.

Noche de catrinas

El Museo de las Américas presentará mañana, desde las 6:00 p.m., “Noche de Catrinas Virtual”. El evento se podrá disfrutar desde las redes sociales del museo (@museolasamericaspr). El maestro Antonio Martorell y sus amigos presentarán: Ofrenda puertorriqueña al cine mexicano en blanco y negro de Santa a Roma. La cantante iLe estará interpretando sus temas desde la dramática instalación de la artista plástica Elizabeth Barreto.

Show con el Trotamundos

El Trotamundos estará de trick or treat virtual mañana, a las 7:00 p.m., con un Facebook Live a través de Quehagoconlosnenes.com. Estará realizando varias actividades para el disfrute de los pequeñines.

Drive in en el CBA

El Drive-In Cinema en el estacionamiento del Centros de Bellas Artes de Santurce exhibe, a las 7:00 p.m., The Adams Family (hoy), Hocus Pocus (mañana) y Beetlejuice (domingo). Inf y boletos: Ticketpop.com

Monster's School

Plaza virtual

Como medida preventiva y para garantizar la salud, Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe celebran la noche de brujas con la presentación, a través de sus páginas de Facebook, del espectáculo Monster’s School, a las 6:00 p.m.

En las salas y al aire libre

Caribbean Cinemas anuncia las opciones de películas para el fin de semana de Halloween tanto en cines regulares como en los Drive-In. La cartelera incluye estrenos y una combinación de películas de la temporada dirigidas a público familiar y adulto. Los títulos familiares son: Hotel Transylvania, Goosebumps 2 y The Addams Family, mientras que para jóvenes y adultos se presentará el estreno de misterio Come Play, The New Mutants y reestrenos como: Ouija, Split, Conjuring 2 y Scary Stories. Para ver cartelera y comprar boletos para cines y Drive-Ins acceda www.caribbeancinemas.com

René Farrait celebrará Halloween con una clase de zumba.

Zumba con René

René Farrait tendrá la zumba virtual “Bailando a Menudo Halloween” mañana, a partir de las 11:00 am vía Zoom. Estará acompañado con las instructoras Claudine Nannini, Patricia Alarcón, Jocy Ramos y Rina Martínez. La clase tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente a un costo de $10.00 dólares. Más detalles en Instagram @bailandoamenudo.

Charlie Sepúlveda en concierto

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y 71 Associates se unen para transmitir el espectáculo de música jazz de Charlie Sepúlveda & The Turnaround este domingo, a las 6:00pm a través de la página de Facebook del ICP. El concierto, grabado en el Teatro Francisco Arriví, presentará los éxitos clásicos de Mr. Trumpet Man.