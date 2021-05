La emisora radial Allegro 91.3 FM -que forma parte de las estaciones de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR)- estrenará programación a partir del próximo mes de junio con el propósito de seguir educando y difundiendo buena música para beneficio del pueblo puertorriqueño.

El presidente de WIPR, Eric Delgado, anunció este jueves en conferencia de prensa que el nuevo bloque de programación contará con la participación de destacados músicos puertorriqueños, como lo son el maestro Rafael Enrique Irizarry –director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico-, el director y compositor Ángel “Cucco” Peña, la soprano Hilda Ramos y su hijo, el también cantante Alejandro Márquez.

PUBLICIDAD

Todos formarán parte de la nueva serie “Un domingo contigo”, que estrenará el domingo, 6 de junio, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Esta producción permitirá al público conocer, aprender y apreciar las piezas preferidas de estos virtuosos, quienes estarán comentando sobre cada una de las obras para el disfrute de los radioyentes.

“No hay que dedicarse a la música para beneficiarse de los inmensos beneficios que nos trae. Yo soy un fanático de Allegro desde siempre porque nos abre las puertas de una manera única a este universo y eso no existe en otras emisoras. Si quieres disfrutar de esta música que es la mejor del mundo, Allegro es el vehículo”, sostuvo el maestro Cucco Peña, quien estuvo acompañado de su nieto Santiago, de 10 años, quien comienza a abrirse paso en la música en el instrumento del violín.

Peña recordó que la música es una sola y que no debe existir diferencia entre lo que se conoce como música clásica y popular porque todo es parte de un mismo lenguaje universal, por lo que invitó al público a adentrarse en la nueva propuesta de la estación pública.

Durante 61 años, Allegro 91.3 FM se ha dedicado a transmitir música clásica en Puerto Rico, y ese compromiso continúa inalterado, según señaló Delgado, quien indicó que esta nueva programación busca continuar con la misión cultural y educativa de la estación, toda vez que espera atraer a un nuevo público que quiera disfrutar de una programación de excelencia musical.

PUBLICIDAD

“No todo puede ser responsabilidad de la Corporación de las Artes Musicales, de WIPR ni de los medios educativos del país, nosotros podemos dar el empuje más grande para el mejoramiento, pero está en manos de cada persona en sus casas el abrir sus mentes, su corazón, y recibir lo que nosotros con tanto esfuerzo y tanto buen deseo, le dejamos. Si tenemos una gran música la debemos dejar entrar y dejar que nuestros hijos puedan crecer dentro de esto, aunque sea por 10 o 15 minutos al día”, compartió Delgado.

La nueva programación de Allegro, según dijo Roberto “Bobby” Díaz, vicepresidente radial de WIPR, sigue los parámetros de Classical 24, un servicio de radio pública distribuido por satélite que ofrece música clásica de todas partes del mundo e incluye comentarios relacionados con las piezas.

Varios espacios de ese servicio forman parte de la programación de la estación, que se complementarán con las nuevas producciones locales, como “El legado de los grandes cantantes”, que irá los martes, a las 7:00 p.m. y domingos, a las 6:00 p.m., así como “La música en la historia”, que se transmitirá todos los miércoles de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., con la conducción de Alejandro Márquez. Este programa, explicó el cantante, contextualizará las obras musicales según los eventos históricos de cada época, ofreciéndole al oyente una gran fuente de conocimiento.

“Me han encomendado la misión de conducir este programa donde de manera juvenil y no tan formal queremos llevar el mensaje de la música clásica al pueblo de una manera que no suele hacerse, ya que estaremos investigando y viajando en los contextos sociales e históricos de todos los compositores que hablamos en el programa”, abundó el joven cantante, que incluirá una trivia en el espacio, para hacerlo más dinámico e interactivo.

PUBLICIDAD

En esta nueva temporada, además, continuará “Banda sonora”, el cual se emite los jueves, viernes y sábado, a las 7:00 p.m., 12:00 a.m. y 10:00 p.m., respectivamente. Este espacio, a cargo del maestro Rafael Enrique Irizarry, está dedicado a la música de cine y a sus compositores. Con su vasto conocimiento musical, el maestro sumerge a los escuchas en las bandas sonoras de diversos filmes para que pueda disfrutar y comprender mejor la importancia de la música en el resultado final de una producción cinematográfica.

“El programa tiene una faceta educativa, de entretenimiento, en la que presentamos la música de cine no como un entretenimiento banal más, sino como un proyecto que involucra el talento de decenas de personas. ‘Banda sonora’ es más que un programa de música de cine, es un programa para inspirar y es un programa también para encontrar un rincón y estar consigo un rato”, destacó el maestro Irizarry, quien coincidió con Cucco Peña sobre la importancia de derribar el mito de las divisiones entre la música clásica y la música popular.

“Hay dos tipos de música: la música buena y aquella que no es música”, sostuvo parafraseando al compositor Duke Ellington.

“Se ha dado a entender que si tú no entiendes muy bien esta sinfonía, tienes un problema, unas limitaciones, o si te gusta mucho la música de cine y de ciencia ficción, también tienes un defecto. Es como se te impusieran que esta música clásica centro europea, compuesta por hombres blancos muertos, es la única que sirve y eso es un crimen contra la humanidad y no podemos seguir perpetuando ese mito. Nosotros ofrecemos un servicio que identifica y brinda a este país una sensación de estabilidad social que todo eso que están escuchando por ahí no se los brinda”, continuó sobre la importancia de la labor que realizan.

PUBLICIDAD

Otros espacios que se mantienen en este ciclo son “Broadway Night” (jueves, 9:00 p.m.), que presenta los grandes éxitos del teatro musical de todas las épocas; “Rock Sinfónico” (viernes, 10:00 p.m.), que explora los nuevos caminos musicales dentro de la música clásica, presentando diversos exponentes del rock a nivel mundial y grandes bandas con base sinfónica; “Metropolitan Opera” (sábado, 1:00 p.m.), un espacio que presenta los mejor de esta afamada casa operística, y “Sunday Baroque” (domingo, 8:00 p.m.), que transmite música compuesta entre 1600 y 1750.

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico también tendrá su espacio en esta nueva temporada con el espacio “Sábados Sinfónicos”. Este año, además, Allegro 91.3 FM transmitirá una vez más el prestigioso Festival Casals, que se llevará a cabo del 29 de mayo al 5 de junio.

Proyecto necesario

La nueva programación de Allegro 91.3 FM fue posible con el presupuesto actual asignado a WIPR, así como por ingresos propios que ha logrado las emisoras de radio y televisión del pueblo de Puerto Rico. El presidente Eric Delgado señaló que cuenta actualmente con el respaldo del gobierno, así como de algunos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, quienes le han dado un espaldarazo a WIPR siempre y cuando alleguen fondos propios para continuar con su operación.

Delgado indicó que si ha podido sacar a flote las estaciones de radio y televisión ha sido por su compromiso en que WIPR sea una alternativa cultural y educativa para el país.

“Hay que tener el valor de pararse frente a las personas que son los que toman las decisiones y que reparten los presupuestos o en idioma puertorriqueño, los que reparten el bacalao en este país. Si uno se organiza, si uno tiene una misión seria, responsable, que ayude al pueblo de Puerto Rico y que cumpla con el servicio público, los fondos te los hacen disponibles”, precisó el ejecutivo, quien adelantó que ya logró un presupuesto para el próximo año fiscal.

PUBLICIDAD

Dijo, además, que gracias a una asignación federal de $7.5 millones aprobados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), levantarán la torre transmisora de Cayey que había sido derribada después del huracán María y que es una de las de mayor alcance en todo el país.

“Esto no es administrar un negocio por administrar. Sentarse aquí es un reto humanizante y la meta es lograr cumplir con la misión para la que fuimos creados. Cuando tu producto cumple, el respaldo aparece orgánicamente”, agregó.

En esa dirección es que apuesta por esta nueva programación de Allegro 91.3 FM que también pretende ser un vehículo para educar a la juventud. Como dijo el maestro Irizarry, es vital que las entidades sinfónicas y otras instituciones culturales, atiendan el proyecto de educación musical en el país que ha sido desatendido.

“Corresponde a las entidades sinfónicas, WIPR y otras afines, asumir las riendas de estos proyectos y devolver otra vez la presencia de la música a las aulas de las escuelas. Tenemos que apartarnos de la fórmula -que no funciona- de atosigar a miles de niños en una sala para obligarlos a escuchar música clásica. Eso no funciona. Tenemos que orientarlos, tenemos que demostrar que nosotros como gestores de esa música sentimos una alegría de vivir, estamos descargando una responsabilidad social y estamos enriqueciendo sus vidas”, estableció el maestro Irizarry.

Agregó que, aunque “ciertos sectores de la juventud” se inclinan a otras expresiones musicales, se puede cambiar su percepción con programación como la que propone precisamente esta emisora. “No es una trayectoria fácil y requiere de compromiso, seriedad, pensamiento y reflexión, pero se puede hacer algo. Mirando el extraordinario panorama de los excelentes artistas que ocupan sillas en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, tenemos comprobación de que el cambio es posible y se puede sostener”, concluyó.