La exreina de belleza Dayanara Torres compartió en las redes sociales su orgullo al ver el debut de su hijo mayor, Cristian Muñiz, como artista visual en los Latin American Music Awards. Los dibujos y animaciones se proyectaron en la pantalla gigante del escenario durante la presentación musical del éxito “Lisa”, de la intérprete urbana puertorriqueña Young Miko.

“Que noche tan Maravillosa! No puedo sentirme mas orgullosa como madre de poder ver en el escenario las creaciones de mi Cristian!”, escribió Torres en sus redes sociales sobre la experiencia que se dio en la reciente entrega de premios, anoche. “Papito, no dejas de sorprenderme a mi y a tantos! You did such an amazing job with your stage drawings I’m so so proud of you & your art!”, prosiguió, aprovechó para felicitar a Young Miko por su ejecutoria.

La colaboración se dio con quien se considera una nueva sensación del trap latino, Young Miko. Con un alcance global, el video musical de “Lisa” ha superando los 20 millones de reproducciones en tan solo un mes de lanzamiento, además de haber alcanzado grandes cifras en diversas plataformas audiovisuales como TikTok, y ascendiendo a la posición #114 de la categoría Top Artists Global en la plataforma Spotify. En solo un mes, la artista puertorriqueña ha logrado duplicar su base de seguidores en múltiples redes sociales.

Su colaboración más reciente “Classy 101″ junto a Feid ha alcanzado más de 40 millones de reproducciones en las plataformas digitales. Además, ha logrado posicionarse en múltiples listas de éxitos, incluyendo el Top Songs Global de Spotify, y sumándose a la lista Billboard Global 200.

Celebrando sus logros recientes, Young Miko anunció su gira mundial 2023, regresando a territorios como Estados Unidos, sumando fechas en Latino America y Europa, además de confirmar su asistencia en varios festivales de España.