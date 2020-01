A petición popular y luego de la gran acogida del último episodio de la saga Star Wars, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) repetirá el exitoso concierto Sinfónica pops 2, “Star Wars: una última vez, una despedida”. El concierto, que rinde tributo a la famosa serie de películas, será este sábado 1 de febrero a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce.

El público podrá disfrutar de un espectáculo sinfónico bajo la dirección musical del maestro Rafael Enrique Irizarry, que lo transportará a las galaxias musicales de películas como The Phanton Menace, Atack of the Clones, The Empire Strikes Back, The Last Jedi y The Force Awakens. La Orquesta estará acompañada nuevamente por la Coral Lírica de Puerto Rico, dirigida por Jo-Anne Herrero.

Star Wars, conocida en español como La guerra de las galaxias, es una de las franquicias de películas más exitosa de todos los tiempos, creada por el cineasta estadounidense George Lucas. La trama que se desarrolla en las nueve películas de la serie, relata las vivencias de la familia Skywalker, quienes comparten la peculiaridad de ser sensibles a “La Fuerza”, desarrollando habilidades como la telequinesis, la clarividencia y el control mental. Se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular que rebasa las fronteras generacionales y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas. En el 1977, la primera película de la saga en ser estrenada, A New Hope, obtuvo el premio Oscar, el Golden Globe y el Grammy a la mejor banda sonora.

Los boletos comienzan desde $20 y pueden ser adquiridos en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.