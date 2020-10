La India regresa en concierto con su primera presentación virtual en honor a la legendaria Celia Cruz. India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz será mañana, a las 8:00 de la noche, a través de la aplicación La Música y www.lamusica.com, desde el Centro de Bellas Artes de San Juan.

Llega la magia del cine

Llega al estacionamiento del del Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta Cinema Park, gratis para los residentes de este pueblo. El horario de películas será: viernes y sábado, a las 7:00 p.m., y domingo, a las 6:00 p.m. Para más información se pueden comunicar al 787-846-3400.

Drive in Park en Caguas

El Jardín Botánico en Caguas se transforma en un Drive In Park, con funciones a las 7:00 de la noche. Estarán en cartelera Hocus Pocus (hoy), The Nightmares Before Christmas (mañana) y Hotel Transylvania (domingo). Boletos en ticketpop.com, a un costo de $20 por vehículo, con una capacidad máxima de cinco personas.

Una noche con Davidcito

Roncando humilde, una noche con Davidcito es lo que trae Marisé Álvarez con este personaje, mañana, a las 8:00 de la noche. Boletos a través de Canal Breve o de la cuenta de Instagram davidcitoeldelavozfina.

Anticipo navideño

Como anticipo a la época navideña, el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, anunció la segunda edición de FestiLive. Este concierto virtual amenizado por músicos barranquiteños será mañana, desde las 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. Será transmitido por las plataformas y redes sociales del municipio. En la oferta musical estarán amenazado Son D’Tres, Luis “Pitirre” Ortiz y el grupo La Kandela.