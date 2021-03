La serie de espectáculos Domingos culturales en El Bastión, que presentan la Asociación ACirc, regresa este domingo con la presentación del colectivo de marionetas El Mundo de los Muñecos y del espectáculo del artista de circo clown conocido por CJ. Tandas a las 11:00 am y a las 4:00 pm. Los espacios son limitados. Boletos a través de la página elbastion.org.

Planifica tu boda

Hoy y mañana se celebrará la primera convención híbrida (presencial y virtual) en la Isla. El WeddingWaysPR Virtual Expo, se llevará a cabo en el Salón Atlántico en el Embassy Suites by Hilton Dorado del Mar Beach Resort de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Mañana, de 11:30 am a 3:30 pm, se transmitirá gratis a través de las plataformas digitales ZOOM y Facebook “Live”. El evento presencial tiene un costo de $12.00 + IVU. Para más información y registrarse – libre de costo – al evento virtual de WeddingWaysPR Virtual Expo, pueden acceder a www.weddingwayspr.com

St. Patrick’s en San Patricio

San Patricio Plaza sigue la celebración de St. Patrick’s con eventos para toda la familia. Mañana, de 2:00 pm a 5:00 pm habrán dulces y taller de manualidades para niños. El domigno, a partir de las 2:00 p.m., música de gaitero en El Food Court, taller de manualidades para niños y oportunidad de tomarte un selfie con Patrick y subirlo a tus redes.

Pulguero en Santurce

Como cada tercer sábado del mes, mañana se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. un pulguero en el estacionamiento Plaza 20 III, ubicado en la avenida Ponce de Léon, frente a la escuela Central High, en Santurce. El evento contará con mesas con una variedad de artículos nuevos y de segunda mano. La entrada y estacionamiento será gratis.

Ruta de la china dulce

Edwin Soto Santiago, alcalde del municipio de Las Marías, anuncia la trigésima tercera edición del Festival de la China Dulce mañana y el domingo. En esta ocasión, el evento se conocerá como “La Ruta de la China Dulce” y permitirá que los visitantes disfruten de la experiencia desde la comodidad de sus autos, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche. La entrada es gratuita. La producción a cargo de Sanabria Events, comenzará en la Carr. 119 Km 49.2, por el Paseo Adrián Acevedo Cruz y desde allí los participantes podrán seguir una ruta para visitar las diferentes estaciones donde habrá artesanos, agricultores y pequeños comerciantes de la zona con artículos y productos confeccionados con chinas.