Amante de los deportes, la emoción se refleja en el rostro de Pepe Calderón al hablar de su participación en la próxima edición del Ironman 70.3 Puerto Rico. Está claro en sus expectativas, en el desafío que representa y en que no le interesa ganar ni competir con nadie, sino cumplir con el tiempo meta que acordó para sí mismo.

Encontrar un balance entre su rutina de trabajo y el tiempo que requiere el entrenamiento para el tríatlo, que comprenderá nado (1.2 millas), ciclismo (56 millas) y etapa pedestre (13.1 millas), se ha convertido en un verdadero reto. Su día comienza de madrugada para sus funciones en el programa “En la mañana” (TeleOnce). Luego surgen otros compromisos que limitan la agenda para poder prepararse para el evento competitivo, que se llevará a cabo el domingo, 17 de marzo, y que arrancará en la Laguna del Condado. La ruta en bicicleta hacia Dorado culminará con su regreso a San Juan, en el Parque del Tercer Milenio.

“Es intenso y más con los horarios que tengo, de entrar a trabajar a las 5:00, 5:30 de la mañana”, respondió sobre su compromiso en el programa, cuyas funciones comparte con Maricarmen Ortiz, Manuel Crespo, Sonia Valentín, Johnny Lozada y Catherine Castro. “Yo venía de trabajar con un horario de tarde (”Puerto Rico ¡Gana!”), versus el horario que estuve sin trabajar. Estaba acostumbrado a entrenar por la mañana para después tener el día para trabajar. Pero ahora el factor es que, aunque me gusta más este horario mañanero, es bien complicado a veces”, añadió el también embajador del evento junto con la medallista olímpica Mónica Puig.

El animador, quien para sus labores programa su alarma para las 3:45 de la madrugada, comparó su realidad con la de otros que se preparan para competir.

“Lo normal es que una persona se levanta a las 4:30, 5:00 a.m., entrena a las 6:00, 7:00. Tiene dos horas despierto nada más, que ahí es que el cuerpo está en su máximo. Yo, prácticamente, llevo cuatro meses (desde sus inicios en el espacio televisivo) entrenando donde realmente el cuerpo no está al 100%, no está en su nivel óptimo”.

En este sentido, hizo referencia a la realidad del clima y cómo afecta el rendimiento en la intención de prepararse.

“En Puerto Rico no se puede entrenar a cualquier hora. Por ejemplo, para entrenar al mediodía, que lo he hecho, he ido a correr por el Viejo San Juan a las 11:30 a.m., mediodía, también en preparación para este evento, porque la corrida es a esa hora, aunque es un poquito más complicado. Pero cuando me toca entrenar a las 6:00 de la tarde, que ya uno lleva 14 horas despierto, es bien complicado. Eso es, creo, la parte fuerte de lo que me ha tocado hacer con este horario”.

Calderón reveló que desde hace un año y dos meses ha realizado varios tríalos como preparación para este evento. La ronda de correr y su desempeño en la bicicleta han sido las más llevaderas.

“Nadar es la parte más complicadita”, confesó. “Yo sabía nadar, no me ahogaba, pero uno empieza a nadar con la técnica, etcétera, después de viejo como quien dice, y es la parte complicada porque es lo más tedioso, es lo más que a veces a uno le dice ‘no quiero entrenar’, porque está chévere, pero es lo más que cuesta, por lo menos a mí”, afirmó el presentador, quien desde su niñez se desempeñó en disciplinas como el béisbol, soccer y voleibol.

Ser el primero en llegar a la meta no le quita el sueño. “Yo estoy enfocado en competir contra mí mismo”, dijo.

“Con el trabajo, con todo lo que hago, no es real competir para ganar, sino competir para un objetivo que me puse hace un tiempo, y quiero terminar el evento, y en algún momento, en algún punto, terminar también un ‘full Ironman’ (140.6 millas), pero por el momento no es ganar, no es competir contra nadie. Es competir contra mí. Cumplir con el tiempo que quiero cumplir, que son menos de las seis horas”.

Llevar un ejemplo de determinación forma parte de su motivación para realizar esta competencia. “Demostrar a la gente que uno puede mantener una vida saludable a pesar de tener un horario de trabajo complicado, no solamente por el programa, sino también por todo lo que uno tiene que hacer afuera, y eso es lo más que me motiva, el compromiso personal y poder demostrar a la gente que uno puede hacer todo esto y dar el máximo en todo lo que hace”.

Con muchos planes

El también corredor de bienes raíces, cuyo nombre es José Gabriel Alberto Calderón Colón, compartió que su abuelo materno fue el responsable de que comenzaran a llamarlo por el apodo con el que se le conoce. “Siempre le digo a la gente que tengo tres nombres, para que terminaran diciéndome ‘Pepe’, pero el más que me gusta es ‘Pepe’”, dijo entre risas. “Si alguna vez tengo un hijo, y espero tenerlo, le pondría mis dos segundos nombres, Gabriel Alberto, digo, al final del día la esposa es la que manda (ríe), pero de mi parte, eso es por lo que votaría”, reveló el presentador, quien aseguró no tener pareja.

La actuación se añade a sus aspiraciones por evolucionar en el campo del entretenimiento. Por ahora, se concentra en su interés por conectar con el público a través de la animación. “Cuando empecé siempre me dijeron ‘Pepe, tu trabajo es ser tú y nada más’, y creo que eso es lo bonito. Salí de un programa de juegos y ahora estoy en un programa más informativo, con entretenimiento, donde puedo seguir siendo yo. No tengo razón para cambiar y creo que, gracias a Dios, la gente me ha acogido, me siente como su hijo, y creo que es la parte más linda, la parte más bonita, ese cariño”.

En el propósito de animar, está claro sobre el área en la que no le interesa trabajar. “Nunca me van a ver en un programa de chismes. Creo que eso no es a donde quiero llegar, y la gente que me sigue no es por chisme. Creo que soy de los pocos talentos que nunca se ha metido en una controversia y, gracias a Dios, le ha ido bien. En Puerto Rico, lamentablemente, muchos suben por controversia. No ha sido mi caso”.

Pepe, quien estudió negocios internacionales con una concentración menor en ciencias políticas, se mantiene firme en su interés por estudiar leyes. “Me gustaría en algún punto llevarlo para ese lado, llevarlo de la mano, no dejar lo que estoy haciendo”, anunció. “De hecho, ya tomé el examen de admisión y todo, pero estoy esperando a ver cuándo entrar. Estoy esperando a poder bajar las cargas un poquito”.