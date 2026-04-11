De poner su creatividad e ingenio a pasear desde su computadora cuando adolescente, ahora una de sus creaciones planta bandera en el mundo del gaming.

Kenneth “Kenito” Álvarez, fundador del estudio Pichón Games, se apuntó una victoria histórica al lograr que su creación “The Bunny Graveyard” se convierta en el primer videojuego puertorriqueño en llegar a la consola Playstation 5.

El artista compartió su entusiasmo por ver cómo si proyecto -que lanzó el 22 de septiembre de 2023 en la plataforma de Steam- ahora está disponible en el dispositivo de entretenimiento más exitoso de la compañía Sony, permitiendo llevar el mundo de terror pixelado hacia más fanáticos de los juegos “indie”.

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“La trama aquí es que tú eres un cursor, Handy, en una computadora que entra a un mundo digital, y en ese momento, la única misión que tienes es encontrar una conejita que se llama Skye”, compartió Álvarez, en entrevista telefónica con Primera Hora.

La misión no es tan sencillo como lo parece, ya que Handy termina conociendo a la tierna coneja, quien le pide cuidar su hermoso jardín, así como jugar con sus “Handy Pals”. Pero al Handy encontrar unas extrañas pistas en el camino, una serie de eventos comienzan a revelar que Skye es más una tirana con un macabro secreto.

“Skye siempre está haciendo sus tareas en el jardín, pero en el jardín pasan muchos eventos tras bastidores, se pone más tenebroso, y Handy conoce a más personajes, a la vez que encuentra lo que realmente está pasando”, resaltó el boricua, quien adelantó que el juego pronto contará con la secuela que trabaja junto a su director creativo y mejor amigo, el escritor Jorge Ramírez.

Kenneth Álvarez celebró el lanzamiento de su juego en Playstation 5 dibujando a uno de los personajes, Boxers, con la bandera de Puerto Rico en mano. ( Suministrada / Pichón Games )

“El juego es mayormente hecho por mí, yo hago el arte, la música, la programación, y Jorge, que no vive en Puerto Rico, pero es puertorriqueño, y yo montamos la historia”, resaltó el joven de sólo 21 años, quien manifestó que “The Bunny Graveyard” es el resultado de proyectos fallidos y otros inventos que realizó mientras le metía mano al programa “GameMaker” que le compró su papá en la adolescencia.

“Tuvimos un poquito de suerte cuando salió ‘The Bunny Graveyard’, porque fue un hit, y vi que mucha gente le gustó, tiene más de 1,200 reseñas ‘abrumadoramente positivas’ en Steam, que es algo bien raro de conseguir, y ahora todos están pendientes de qué va a pasar”, destacó el también creador de “Chunky JUMP”.

“The Bunny Graveyard” está disponible para Steam, Nintendo Switch y Playstation 5.