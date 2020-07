El rapero PJ Sin Suela compartió en sus redes sociales un mensaje sobre cómo ha sido la experiencia con varios de sus pacientes tras su regreso a la medicina.

“Mi primer paciente va para un mes en el hospital. Cumplió año y no ha podido tener visitas por el COVID-19. Me la monta porque usé unos saucony con medias pumas y no combino las medias con los tenis.😂 Me dijo que hacía frío en el cuarto así que tenía que dejarlo set con el merch.👣🔥 Saliendo del turno más largo que he tenido; pa’ la camaaa es que es...”, escribió en el mensaje que compartió en sus redes sociales, junto a un video en el que manifiesta sentirse halagado con el trato que le brindan algunos de los que han estado bajo su cuidado.

“Mis pacientes se van con regalitos pa’ la casa, eso es trato de primera clase”, expresó con orgullo mientras muestra una gorra y otras piezas.

A principios de julio, el artista urbano anunció su decisión de volver a su faceta de médico generalista, tarea para la que afirmó sentirse “‘pompiao’ con esta etapa nueva y poder hacer algo positivo en esta pandemia”, según comunicó en un mensaje en Instagramel responsable de temas como San dunga y Loco loquito.