El Colegio de Productores de Espectáculos de Puerto Rico (Copep) comienza a buscar herramientas que le permitan a su matrícula y a la industria del entretenimiento en general, ser parte del plan de recuperación económico del Gobierno, a la vez que comienza a proponer iniciativas que puedan realizar como gremio.

Nelson Castro, presidente del Copep, advirtió sobre la importancia de que el Gobierno incluya a la industria del entretenimiento dentro de sus planes de trabajo en favor del restablecimiento económico del País a partir de la pandemia de coronavirus Covid-19, “porque a lo mejor no se ha tomado conciencia total de la importancia que tiene en términos económicos, culturales y sociales que tiene la industria del entretenimiento”.

Agregó que ”tenemos que hacer conscientes al Gobierno de que nos vean como aliados para la recuperación, porque si no pasa de esa forma, la economía de la industria del entretenimiento o se contrae más, o se mantiene detenida, y esta es una industria que provee empleos”, sostuvo.

La primera acción del Copep fue auscultar entre su matrícula -340 miembros activos de un total de 900 colegiados-, datos sobre sus situaciones particulares para comenzar a medir el impacto de la paralización de los eventos y espectáculos, y en esa búsqueda identificaron que hay un grupo de productores que por razones de edad o años de carrera, sus producciones eran mínimas en el año, o estaban vislumbrando el retiro, “pero lo que está sucediendo les tira la situación en contra”, indicó. “Este es un País que se pone cada vez más adulto, pues en nuestra industria hay esa base adulta y con ellos, ya estamos bosquejando una serie de acciones para poderlos ayudar”.

Señaló que hay productores que trabajan como individuos y otros, como empresas pequeñas que a corto plazo pueden optar por los incentivos que otorgará el Gobierno ($500 para individuos y $1,500 para pequeñas y medianas empresas). Pero, como parte de un plan más abarcador, el Copep, a través la división legal, contempla la posibilidad de que los productores puedan tener un beneficio igual o similar al que brinda la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico.

Otras alternativas que puedan beneficiar a la industria deben surgir desde sus mismos miembros, y que no resultarían novedosas, como puedan ser las alianzas entre productores para la coproducción de eventos, y “la unión de capital para maximizar los recursos”.

Castro informó además que la Junta del Copep explora la creación de una cooperativa de servicios que facilite la consolidación de servicios como lo técnico, boletería y publicidad, entre otros. “De lo contrario, la nueva realidad que da esta situación, nos va a poner en desventaja porque siempre he dicho que nosotros no somos el plato de arroz y habichuela, y esa percepción corregirla en la gente va a tomar tiempo”, puntualizó.

Preocupaciones y proyecciones de productores

La incertidumbre que predomina de cuánto tiempo más pueda tomar la recuperación de la “normalidad” luego de la emergencia de salud actual no permite que los productores puedan actuar sobre lo planes inmediatos y futuros.

Tony Mojena, activo en la producción de televisión y espectáculos, además del manejo de artistas, fue radical: ”No tengo ningún plan”. Ello no significa que su empresa, Tony Mojena Entertainment, esté detenida, pues a nivel de televisión mantiene actividad con los programas “Jay y sus Rayos X“ y “Día a día” (Telemundo), que en las últimas semanas, cuando se acentuó la discusión en torno al virus, dijo, está reflejando unos puntos de rating típicos del horario primetime (18 a 20 puntos).

La historia con los espectáculos es distinta. Su evento más próximo era el show de stand up comedy que reuniría en escena a Raymond Arrieta y Alexandra Fuentes, a partir del 1 de mayo. De esta producción tiene tres funciones prácticamente llenas. ”Eso se estaba vendiendo y cuando empezó todo, paré”, y al momento espera por el desarrollo de la situación para determinar cuándo lo retoma.

”Es incómodo en un momento como este (continuar la promoción y venta de un evento), porque te ves insensible, y yo no soy médico, pero esto va a tomar más tiempo”, anticipó el ejecutivo artístico.

Entre las inquietudes expuestas por Mojena mencionó cómo será la reacción de la gente una vez se establezca la normalidad, y en ese sentido, comentó que contrario a lo que ocurrió post María, en el 2017, que las personas querían salir a recrearse, es posible que ahora se extienda la preocupación por mantenerse semiaislado y no mezclarse en grupos grandes, lo que seguiría afectando la agenda de eventos. “Esto va a ser una enseñanza para todo el mundo”, reflexionó.

Alejandro Pabón, de Move Concerts, por su parte, proyecta que la actividad de espectáculos para el segundo semestre del año será muy activa, lo que también planTea otros retos, porque el público tendrá qué escoger dónde invierte su dinero. “Pintaba ya con muchos eventos, pero ahora con todo lo que se está moviendo, va a ser muy, muy activa, que también puede ser un problema porque va a haber mucho material que la gente va a tener que escoger a dónde van a querer ir, pero las opciones van a estar. Nosotros estamos en un negocio que es de riesgos, y son riesgos que hay que aceptar”, puntualizó.

Pabón logró reprogramar sus producciones más próximas, los conciertos de Jorge Drexler y Vicente García en el Coca Cola Music Hall para agosto y octubre, respectivamente, y para su sorpresa, han sido mínimas las personas que han solicitado la devolución de dinero. “Vamos a perder cierta publicidad, pero no es un golpe tan fuerte, el golpe es que no estamos generando ingresos y no vamos a generar ingresos de espectáculos por un periodo de tiempo, y no sabemos cuándo realmente vamos a poder generar, porque todos los planes están vigentes, pero no sabemos cómo los vamos a poder ejecutar, o si los vamos a poder ejecutar”.

El productor añadió que los conciertos virtuales que se han dado son trabajos donados por todas las partes, pues tantos productores como artistas entienden que no corresponde buscar una ganancia detrás de ese tipo de iniciativa. “Se ve mal tratar de aprovecharse de la situación”, afirmó.