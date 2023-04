La edición #21 del evento de entretenimiento Puerto Rico Comic Con vuelve con nuevos bríos este próximo 7, 8 y 9 de abril en el Centro de Convenciones en San Juan. El evento cumbre de la cultura “pop”, que reúne a fans y aficionados de todas las edades, contará con la participación de talentos sobresalientes en el cine, series de TV, animación, cómics, videojuegos y más.

Algunas de las celebridades que llegarán a la isla para presentarse en Puerto Rico Comic Con son la actriz Christina Ricci (Wednesday, The Addams Family, Casper, Sleepy Hollow y tantas otras); Gabriel Luna (The Last of Us, Agents of S.H.I.E.L.D., Terminator: Dark Fate); Tom Sturridge (The Sandman, en Netflix); Ariel Olivetti (dibujante de cómics argentino que ha trabajado para Marvel Comics, DC Comics y otras editoriales); y las voces principales de la popular serie de anime, Team RWBY. A ellos se suman cientos de artistas independientes y creadores de contenido puertorriqueños, además de exhibidores y vendedores de todo tipo de artículo relacionado al “pop culture” y más.

“Estamos encantados de traer de vuelta el Puerto Rico Comic Con para otra edición emocionante. Nuestros fanáticos pueden esperar conocer a algunas de sus celebridades favoritas, explorar las últimas tendencias en la cultura pop y conectarse con fans afines de toda la isla y de todo el mundo. Estamos orgullosos de mostrar lo mejor que Puerto Rico tiene para ofrecer e invitamos a todos a unirse a nosotros en este evento inolvidable”, dijo mediante comunicado de prensa Ricardo Carrión, productor ejecutivo del evento.

También habrá conferencias, charlas, talleres, paneles con los invitados, juegos de carta de estrategia, lo último en videojuegos, música, artículos de colección del cine, TV, videojuegos, anime y más; además de desfiles cosplay (personas disfrazadas de sus personajes favoritos).

Con su formato novel y propuesta de valor de entretenimiento, Puerto Rico Comic Con fue pionero en el segmento de eventos masivos cuando se celebró por primera vez en 2002 en el YMCA de Hato Rey, con asistencia de 1,000 personas. Hoy, el evento ha crecido a ser una experiencia de tres días con alcance internacional, con un promedio de 50,000 personas en cada edición.

Boletos (disponibles para viernes y domingo) a través de ticketera.com.