Quedarte en casa o salir, con las debidas precauciones, y disfrutar de una película sin bajarte del carro.

Si prefieres esto último, Caribbean Cinemas tiene sus drive-in. En el Distrito T-Mobile del Centro de Convenciones y Plaza del Caribe, en Ponce, se exhibe hoy Come Play. Mañana The Addams Family (Distrito) y Dolittle (Ponce), y el domingo The Last Airbender (Distrito) y Play with Fire (Ponce). Todas a las 7:00 p.m. Inf. en caribbeancinemas.com.

Verona Quartet

Concierto virtual

Pro Arte Musical presenta mañana en concierto virtual al conjunto de cuerdas Verona Quartet. El programa incluye obras de Johannes Brahms y Antonín Dvořák. Podrás disfrutar de esta presentación, pautada para las 7:00 pm, desde el portal oficial de Ticketera Live. Además, se habilitará la entrada desde las 6:30 pm para el disfrute de una antesala con material exclusivo de los artistas invitados. Las entradas están disponibles en: ticketera.com/verona-quartet-proartemusical.

Cine para niños

Dorado Drive-In Cinema, en el Gran Parque Agroturístico Ecológico Recreativo El Dorado, en Dorado, exhibe las películas Bumblebee (hoy), Despicable Me (mañana) y Dora: Lost City of Gold (domingo), todas a las 7:00 pm. Un boleto por auto para un máximo de cinco personas en mismo. Boletos: Ticketpop

A Dog’s Journey

En el parking del CBA

Este fin de semana se reanuda el Drive - In Cinema, en el estacionamiento del Centro de Bellas Artes en Santurce, con las películas A Dog’s Journey (hoy), E.T (mañana) y The Beauty and the Beast (domingo), con tandas a las 7:00 de la noche. Boletos: Ticketpop.