Este verano y más allá de la temporada más caliente del año, habrá más opciones que nunca para crear momentos mágicos y recuerdos entrañables junto con los seres queridos en Walt Disney World Resort en Florida. Desde nuevas atracciones hasta entretenimiento por tiempo limitado, siempre hay algo para el entretenimiento general en “El lugar más mágico del mundo”.

“Déjate caer” por Tiana’s Bayou Adventure en Magic Kingdom Park

A partir del 28 de junio en Magic Kingdom Park, los visitantes están invitados a “dejarse caer” por el “Tiana’s Bayou Adventure”, una nueva atracción familiar con la alegría, la música y la magia de la película de Walt Disney Animation Studios, “La princesa y el sapo”. Los visitantes harán un viaje por el pantano en esta emocionante atracción acuática para conocer la vida de “Tiana” y “Naveen”. Ahora, exitosos dueños de negocios, la pareja busca reunir a su comunidad para una celebración durante la temporada de Mardi Gras.

Em esta aventura emocionante en la que los visitantes se unen a la princesa “Tiana” y “Louis” en la búsqueda de una banda musical para crear la velada perfecta en el vecindario, los visitantes de todas las edades se deleitarán con fascinantes paisajes y docenas de innovadoras figuras animadas de sus personajes favoritos. La atracción incluye el debut de 17 nuevas criaturas musicales y una inédita canción, “Special Spice”, con los talentos de PJ Morton, Terence Blanchard y Anika Noni Rose.

Esta nueva atracción promete un entusiasta viaje acuático. ( OLGA THOMPSON )

¡EPCOT ya está listo!

Desde el pasadi 10 de junio, los visitantes disfrutan de todas las nuevas áreas de EPCOT. La inauguración de CommuniCore Hall y CommuniCore Plaza transforman la experiencia de los visitantes y abre la magia de las posibilidades.

Este verano los visitantes podrán bailar y cantar al ritmo de la música de la película “Encanto” de Disney Animation Studios con “¡Celebración Encanto!”, un espectáculo de tiempo limitado que, como diría la “Familia Madrigal”, celebra la “cultura, magia y la familia”. Este es el primer espectáculo que debuta en el recién concluido escenario CommuniCore Plaza. Estará lleno de música alegre, risas y bailes durante una canción que seguramente pondrá de pie a toda la familia. Los visitantes podrán incluso ver a “Mirabel” y “Bruno” uniéndose a la diversión.

“¡Celebración Encanto!” es un show con tiempo limitado que se presenta en la recién inaugurada CommuniCore Plaza. ( Bennett Stoops )

Justo al lado del escenario CommuniCore Plaza, hay un nuevo servicio de comida y bebida llamado “Festival Favorites”, en el que los visitantes podrán encontrar algunos de los platillos más populares de los cuatro festivales de EPCOT, incluidos algunos inspirados en “Encanto” de Disney Animation.

Dentro de CommuniCore Hall, los visitantes pueden saludar a : Mickey Mouse” y sus amigos en un nuevo espacio para saludar a los personajes llamado “Mickey & Friends”. Este nuevo lugar cuenta con coloridas obras de arte y un mural inspirado en el pasado y el presente de EPCOT. Creado por Walt Disney Imagineers, sigue el debut en 2021 de otro espectacular mural de personajes que se podrá encontrar en Creations Shop en World Celebration. Ambos murales continúan el legado de arte impactante del parque, como las impresionantes escenas de la historia de la comunicación que llevan a “Spaceship Earth” y el colorido mosaico en la entrada del pabellón “The Land”.

Estos nuevos espacios en World Celebration ofrecen a los visitantes un lugar para relajarse y recargar energías, mientras disfrutan de deliciosa comida y bebida que cambiarán con las estaciones lo largo del año. Las posibilidades de esta nueva área son infinitas con la oportunidad de tener presentaciones de arte, espectáculos en vivo, festivales únicos y mucho más.

Debuta el Country Bear Musical Jamboree

En Magic Kingdom Park, la magia de Grizzly Hall brillará una vez más cuando el reimaginado “Country Bear Musical Jamboree” suba al escenario a partir del 17 de julio. La banda de osos favorita de los fans, regresará al escenario con la calidad de las estrellas y las grandes personalidades que han hecho bailar y cantar a los visitantes durante más de 50 años. El nuevo espectáculo contará con nuevas interpretaciones de canciones de Disney en diferentes géneros de música country, incluyendo bluegrass, pop-country, americana, rockabilly y más.

Para rendir homenaje a la icónica ciudad de Nashville, Walt Disney Imagineering contó con la colaboración de algunos de los mejores músicos de country, incluida la leyenda del country y 10 veces ganador del “Musician of the Year” de los Country Music Awards, Mac McAnally.

Para la voz de la querida osa, Trixie St. Claire, la cantante de country Emily Ann Roberts dio voz a “Try Everything” de “Zootopia” de Walt Disney Animation Studios. La cantante y compositora Allison Russel y el músico Christopher Scott Thile compartieron sus talentos para la dulce interpretación de Wendell y Teddi Barra de “A Whole New World”. Además de presentar una nueva lista de canciones, los osos lucirán nuevos atuendos dignos del épico regreso que estarán protagonizando. Esta fiesta hará que los visitantes tarareen y bailen por Frontierland durante todo el día.

Magia de verano por tiempo limitado en Walt Disney World

Desde el 10 de junio en Disney’s Hollywood Studios ofrece alegría por todas partes. porque “Joy” de la nueva película de Disney y Pixar, “Inside Out 2″, recibirá a los visitantes en Pixar Plaza. Además, pueden disfrutar de bebidas y bocadillos por tiempo limitado y de nueva mercancía inspirada en la película, junto con un adelanto de la cinta en Walt Disney Presents. Estas nuevas ofertas ayudan a los visitantes a crear nuevos recuerdos.

Desde la misma fecha, en Disney’s Animal Kingdom Park los visitantes están invitados a celebrar los 30 años de “El Rey León” de Disney Animation con ofertas conmemorativas que los hacen rugir de emoción. “Timón” y “Rafiki” reciben a los visitantes con el espíritu de “hakuna matata” en Conservation Station. Además, hay comida, bebidas y mercancía especial disponible en todo el parque por tiempo limitado. Los visitantes también pueden mostrar sus talentos artísticos aprendiendo a dibujar a los queridos personajes de la película. Esta experiencia única solo se puede vivir en The Animation Experience en Conservation Station.

El nuevo show "Disney Dreams That Soar" alumbra las noches en Disney Springs. ( OLGA THOMPSON )

Cuando el sol se oculte, la emoción cotinúa en Disney Springs. Personajes más grandes que en la vida real brillan cada noche sobre el lago con la nueva experiencia nocturna de drones “Disney Dreams that Soar presented by AT&T”. Mientras tanto, en el parque acuático Disney’s Typhoon Lagoon, los visitantes pueden disfrutar bajo una luz “neón” de la fiesta de tres horas de Disney After Hours, H2O Glow.

Con todas estas novedades y mucho más, Walt Disney World Resort en Florida sigue siendo uno de los destinos preferidos para el verano y más allá.

Con todas estas novedades y mucho más, Walt Disney World Resort en Florida sigue siendo uno de los destinos preferidos para el verano y más allá.