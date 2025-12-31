Aries (21 marzo – 19 abril)

Carta: La Emperatriz

Te trae suerte, progreso, explosión de ideas que enriquecerán tu vida. Tu mente estará por lo cielos, ya que el amor te llenará hasta el éxtasis. Esta carta indica que tendrás experiencias síquicas, muchas revelaciones.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Carta: La Fuerza

Vas a salir de una situación que te tiene totalmente confundido, te sugiero que mantengas tu cabeza tranquila y así puedas darte cuenta de tu enorme fuerza interna, de lo mucho que vales.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Carta: Siete de Espadas

A través de la ayuda de una persona cercana a ti y de tu habilidad para bregar con ella, tendrás su ayuda y obtendrás una gran victoria. No te caigas, Géminis. Recuerda que el pensamiento positivo conduce a alcanzar nuestras metas.

Cáncer (21 junio -22 julio)

Carta: Rey de Copas

Recibirás la ayuda y el estímulo de una persona sabia y poderosa. Su ayuda te llenará de las bendiciones contenidas en su copa, pueden ser materiales o espirituales, pero muy buenas. Es alguien quizás de tu familia, parecido a ti no en el físico, sino en su forma de ser.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Carta: El Sabio

Si te detienes a escuchar el consejo de esa persona sabia (que tú sabes quien es) y si sigues ese consejo, encontrarás la solución que buscas y no ves porque estás ofuscado. A menudo uno no busca consejo, porque piensa que es una pérdida de tiempo y ahí está el error.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Carta: Tres de Oros

Esta carta te anuncia un gran éxito en tu profesión, un trabajo si andas buscándolo o un dinero inesperado. También indica que un contratiempo que has tenido recientemente debes verlo como lección y no un fracaso.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Carta: La Luna

Intuición, subconsciente. Encontrarás la solución a eso que te angustia en forma inesperada y por ti mismo. Mas te advierto que elijas tus compañías con cuidado y te cuides de velados enemigos que se afanan en adularte.

Escorpión (23 octubre – 21 noviembre)

Carta: La Sacerdotisa

Te estás complicando mucho buscando remedio a eso que te inquieta, pero la encontrarás si sigues el consejo de una mujer, una especie de ángel de la guarda que tienes, y te sentirás nuevo. Se aclara una calumnia.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Carta: Nueve de Oros

Esta carta te trae súbita ganancia, súbita fortuna. Puede ser espiritual o material, pero viene algo maravilloso e inesperado. Será uno de tus mejores años, puedes convertir en oro todo lo que toques, de verdad.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Carta: El Sol

El Sol esparce su energía y protección sobre ti y los tuyos. Mucha felicidad y alegría. Si estás solo dejarás de estarlo. Un círculo de amor te envuelve y protege. Si tienes hijos, mucha satisfacción a través de ellos.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Carta: El Mundo

Exitosa y triunfante conclusión de un asunto tuyo muy importante, puede ser amoroso, familiar o profesional. Estarás ahora extremadamente seductor o seductora, tienes al mundo en tus manos.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Carta: Rey de Oros

Esta carta indica mejoría en el sector monetario. El Rey de Oros es también el Rey de la Tierra y de los espíritus de la Naturaleza, de los animalitos, y por lo tanto te trae alegría y cariño puro, además de bienestar económico.