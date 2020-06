¡Hay party!

Monta tu party esta noche con la música de Iván Robles en el Summer Sessions, pt. 3. Sólo éxitos “club dance” de todos los tiempos para bailar y disfrutar. A las 8:30 p.m. Conéctate: Facebook.com/DJIvanRobles

Para los pequeños

Este domingo concluye la serie Lecturas de Corazón,del Hospital del Niño. Lecturas de cuentos infantiles adaptados para los pequeñines por la patóloga del habla Lcda. Daniela Pérez. A las 3:00 p.m. podrán disfrutar de Los tres cerditos. Conéctate: Facebook.com/hospitaldelnino

Le canta a la patria

Como parte del calendario de presentaciones de Cultura Virtual, del ICP, mañana sábado, a las 6:00 p.m., podrás deleitarte de la voz de Josy Latorre en su Concierto a la patria mía. Conéctate: Facebook.com/icppr

Desde México

Esta noche a las 7:00 p.m., asiste al Facebook LIVE de la emisora mexicana Exa Irapuato Online para que veas el concierto que tienen con Camila, Lali, Adexe & Nau, Fonseca e Il Volo. Conéctate: Facebook.com/exaipto

Meta común

Shakira y J Balvin son algunos de los artistas latinos que participarán mañana sábado, a las 6:00 p.m., en el concierto streaming Global Goal: Unite for Our Future, The Concert, evento en paralelo a la cumbre de grandes personalidades, filántropos, corporaciones y líderes mundiales para anunciar nuevos compromisos en ayuda del desarrollo de una cura para el COVID-19, la igualdad en los tests y la reconstrucción de comunidades devastadas por la pandemia. Conducido por Dwayne “The Rock” Johnson. Además participarán Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Justin Bieber, Miley Cyrus, Chris Rock, Hugh Jackman y muchos más. Conéctate: www.globalcitizen.org/en/connect/globalgoalunite

Música con La X

No te pierdas el gran cierre de los Live Acoustic Sessions de La X con la presentación de Kany García y PJ Sin Suela, mañana sábado a las 7:00 p.m. Conéctate a través de cualquiera de las plataformas de La X: Facebook, Instagram y Youtube como laxpr; por la aplicación La X Radio Visual o a través de su sitio web: www.lax.fm