Para los niños

La Sociedad Pro Hospital del Niño, presenta mañana sábado a las 6:00 p.m. “Un show de corazón 2”. Esta segunda edición de nuestro concierto virtual contará con la participación de Angelito Creativo, Chevy, Mr. Dwella, Los Titeres del Cibuco, Nino y Su Mundo Musical. Este segundo show es para celebrar con toda la familia el regreso a la escuela. Conéctate en: Facebook/Hospitaldelnino

Virtual la Cultura

Como parte de Cultura virtual este fin de semana, el Instituto de Cultura Puertorriqueña ofrece hoy viernes a las 7:00 p.m., jazz con Richard Peña, mientras mañana, a las 10:00 a.m., presenta cuentos folklóricos puertorriqueños en Kamishibai. Y el domingo (también a las 10:00 a.m.) hay un taller de malabares en el arte circense. Conéctate en: Facebook/ICPPR

Sonata para piano

Continúa la serie de tertulias/conciertos del compositor Alberto Rodríguez Ortiz. La próxima tertulia será el domingo a las 7:00 p.m. con el pianista y productor puertorriqueño Harry Aponte. La obra a discutirse es la Sonata para piano, escrita en el 1997. Conéctate en: Facebook/composerpr

Desfile dominicano

Este domingo podrás disfrutar del Desfile Dominicano en Manhattan, versión virtual. Debido a la pandemia de COVID-19, los organizadores celebrarán la edición número 38 de esta forma a partir de la 1:00 p.m. El desfile modificará este año su programa para presentar mediante vídeos reconocimientos a figuras como la actriz Zoe Saldaña, El Conjunto Quisqueya, la cantante Milly Quezada y el locutor Brea Frank, entre otras reconocidas personalidades. Conéctate en: https://NatDDP.org/Tickets

Para K-pop fans

Si eres fan del k-pop debes saber que este domingo, el grupo Monsta X presentará su concierto global livestream “Live From Seoul With Luv” en el formato pay-per-view. Cantarán las canciones de su disco All About Luv y ofrecerán acceso tras bastidores. La transmisión empieza a las 10:00 p.m. (hora de Puerto Rico) y los boletos inician en $20. Para boletos y conectarte: www.LiveXLive.com/monstax