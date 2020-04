Maratón de lectura

En celebración del undécimo Día Internacional de la Lectura, la Fundación Ecológica Educativa, Inc. del Jardín Botánico de la UPR te invita a conectarte mañana sábado a su página de Facebook (facebook.com/fundacionecologicaeducativainc) de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. para que disfrutes del maratón de lectura que han programado. Y si estás interesado en tener una participación más activa puedes hacerlo enviando un vídeo corto (no más de tres minutos) con tu lectura, sea poesía, cuento, etc., de contenido apropiado para la familia. Recibirán colaboraciones hasta hoy en formatos MOV, MP4 o M4v. Es importante que indiques claramente tu nombre y título de la lectura. Los escritores están igualmente invitados a participar.

Para toda la familia

El Hospital del Niño presenta mañana sábado, desde las 6:00 p.m., “Un Show de Corazón” dedicado a todos los niños y familias de Puerto Rico. Será presentado por Sarie de Jesús y contará con la participación del mago Barry Barry, Los Bravitos de la plena, El Trotamundos, Angelito Divertido y en Circo Nacional de Puerto Rico. Conéctate a través de la página de Facebook del hospital (https://www.facebook.com/hospitaldelnino).

A la distancia con Piso 21

No te pierdas mañana sábado “Juntos a distancia”, presentación de la agrupación colombiana Piso 21 que a través de su canal de YouTube (youtube.com/piso21music) hará un recorrido por sus éxitos y realizará el estreno de la canción “Tomar distancia”. Presentado por Bacardi, el concierto "live" será a las 6:00 p.m. y será a beneficio de Bancos de Alimentos de América Latina.

Desde México

El cantante mexicano Alex Manuel presentará mañanas sábado desde México la cantada Kantares de bohemias y pandemias. Conéctate a las 8:00 p.m. a la página de Facebook del restaurante Kantares (facebook.com/kantaresrestaurant) para disfrutar del “live”.

El sonido de Tito

Mañana sábado desde las 8:00 p.m., Tito Auger presenta un Facebook Live como parte de la serie Corona Sounds Live!. Conéctate a Facebook.com/CoronaExtraPR para que disfrutes desde tu casa con la música del cantautor.

Se juntan Gisselle y Burbu

Si te gustó el primero, prepárate que Gisselle y La Burbu presentan hoy viernes otro Instagram Live. Conéctate a las 8:00 p.m. a @gisselleofficial o a @angeliqueburbu para que goces con las ocurrencias de las artistas.

Día del planeta

El Museo de Arte de Puerto Rico celebra el domingo una edición de #MAPRenCasa con actividades de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Habrá talleres, lecturas de cuentos, recorridos guiados, música y más. Conéctate por Instagram o Facebook: @MuseoMAPR.