La cadena Radio Universidad de Puerto Rico, con estaciones en San Juan y Mayagüez, está de plácemes al cumplir 42 años de trayectoria, y lo celebrará con una programación especial el próximo martes, 8 de febrero, a partir de las 6:00 a.m.

“Toda celebración se enmarca en el ánimo de un punto y seguido; de festejar un legado y avanzar en el desarrollo creativo de programación de excelencia. En el cuadragésimo segundo aniversario de Radio Universidad, acogemos el compromiso de avanzar en una trayectoria de calidad, y servir a los ciudadanos, con todo un mundo de música e información”, indicó el director general de la radio emisora pública, José Ortiz Valladares.

A tono con la celebración, la estación contará con una programación especial desde las 6:00 a.m., que iniciará con el programa mañanero “Alborada”, y le seguirá “Hoy en las Noticias” a las 7:00 a.m. De 8:00 a 10:00 a.m., por sus ondas radiales, se escuchará un programa especial con los productores Judith Felicié y Elmer González, quienes compartirán música de los años 80, comentarios y anécdotas.

A partir de las 10:00 a.m., hasta el mediodía, Radio Universidad transmitirá un programa del “Archivo sonoro”, con selectas piezas que se consideran joyas de programación, sobre la música e historia del puertorriqueño Hernando Avilés, integrante fundador del Trío Los Panchos.

En la tarde, continuarán los diversos espacios transmitiendo los programas de música “Marhaban”, “Rumba africana” y “Son de Cuba”. Le seguirán entrevistas especiales en los programas “Hilando fino” sobre las ciencias sociales y en “Voz y cultura”, sobre la música y la educación. En el programa de “Salud y nutrición”, Vilma Calderón compartirá la importancia de estos conceptos en Puerto Rico durante las pasadas cuatro décadas y le seguirá “Hasta las piedras hablan”, sobre historia y arqueología.

Radio Universidad (WRTU 89.7 FM San Juan y 88.3 FM, Mayagüez) configura una cadena de emisoras educativas ubicadas en los recintos de Río Piedras y Mayagüez del primer centro docente del país. Inició sus operaciones el 8 de febrero de 1980, y está adscrita a la recién establecida Facultad de Comunicación e Información (FaCi), antes Escuela de Comunicación Pública.

Por su parte, el profesor Jorge Santiago Pintor, decano interino de la Facultad de Comunicación e Información (FaCI), indicó que “durante 42 años, Radio Universidad de Puerto Rico ha demostrado su gran contribución y servicio a la comunidad mediante sus diversos programas musicales e informativos. Además, ha servido de espacio de formación y taller, tanto para nuestros estudiantes y profesores como para nuestros muy comprometidos productores.

Su valor académico es reconocido por la agencia acreditadora de los programas de Comunicación, y su valor cultural y musical se evidencia por el consistente respaldo de los RadioAmigos de esta estación pública. Estamos muy contentos y orgullosos por el camino recorrido, pero aún más comprometidos por su desarrollo futuro”.

Radio Universidad como Centro Educativo y Práctico

Las instalaciones de Radio Universidad incluyen unidades de radio, televisión y cine, las cuales sirven como centro de práctica para los futuros profesionales de las comunicaciones. La misión de Radio Universidad es servir a la comunidad, mediante programación que eduque, informe y entretenga.

Los espacios noticiosos e informativos que se transmiten a través de sus ondas radiales, exponen los asuntos más apremiantes del sistema universitario público como en los principales ámbitos de la sociedad puertorriqueña. Hoy en las Noticias reúne a profesionales, junto a estudiantes de comunicaciones y periodismo, en un espacio noticioso que representa una alternativa de contenido ante lo comercial. De igual forma, Radio Universidad comprende programación que abarca discusiones profundas y análisis ponderado de temas locales e internacionales, dirigidos por destacadas personalidades del mundo académico, cultural y social.

Radio Universidad abraza al mundo

En el 2002 la emisora inició su jornada en la internet, para llegar a todo el mundo, a través del portal de internet: http://www.wrtu.pr/.

Radio Universidad está comprometida con ofrecer programación de alto contenido cultural, educativo y de interés público. La emisora transmite 168 horas de programación, 24 horas, los siete días a la semana. La programación incluye producciones locales, de servicios de radio emisoras públicas de los Estados Unidos e internacionales, así como programas de interés comunitario, servicio público y algunos musicales en francés, árabe y otros.

Sus espacios musicales representan un 75% de la programación semanal y cubren las expresiones autóctonas de todos los rincones del planeta, desde las más arraigadas en la tradición y el folclor hasta las más sofisticadas y vanguardistas. En Radio Universidad coexisten la música típica puertorriqueña, la de los países árabes, la africana, la brasileña, el jazz, la música clásica, el tango, el bolero, la nueva trova, el hip-hop y el rock.