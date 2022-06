“Va a hacer mucha falta”.

Con estas palabras, el líder de la agrupación de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, manifestó su pesar tras el fallecimiento del músico mayagüezano Willie Sotelo Robles.

Su sencillez, su integridad y su lealtad fueron solo algunos de los atributos que resaltó del pianista, quien por 16 años formó parte de la veterana agrupación salsera.

El también arreglista y director musical falleció el pasado viernes a sus 61 años, tras estar hospitalizado por un padecimiento de cáncer. Sus restos fueron expuestos hoy en la funeraria Buxeda, en San Juan.

“Ha sido muy duro para mí, muy duro”, lamentó en reiteradas ocasiones Ithier, quien con el paso de los años, aprendió a verlo como uno más de su familia.

PUBLICIDAD

“Para mí era como un hijo, no un amigo, era como un hijo, una persona sumamente humilde, responsable, un tipo con una condición de gente. Para mí, era superior”, elogió, y recordó el momento en que se enteró de su partida, tras batallar más de una década contra la enfermedad. “Cuando me dieron la noticia yo estaba sentado y llegó el doctor, muy amigo de él, para decirme ‘se nos fue Willie’, yo me quedé exactamente así mismo, porque en ese momento sentí… me sorprendió que se fuera, pero pensé que ya no sufría más porque hace ya más de 10 años que estaba peleando eso, y yo en cualquier momento lo estaba esperando (la noticia), así que en ese aspecto me sentí contento, dije ‘ya no sufre más’, aunque sufrimos todos, uno no está preparado”.

El cantante Jerry Rivas resaltó la fortaleza y el profesionalismo del artista. “Fue un guerrero. Nunca se rindió”, sostuvo con énfasis. “En cuanto a lo que fue su labor en el grupo, hay que reconocerlo como una persona muy organizada”, y resaltó que “su disposición era 24/7, definitivamente, su legado en ese aspecto, de la persona tan responsable que fue, creo que es un gran ejemplo”. Una corona de flores blancas y azules, y una bandera de su pueblo natal estaban colocadas sobre el féretro. En las esquinas, dos atriles y dos monitores mostraban imágenes del músico.

La viuda, Jannette Navarro, compartió la conexión que los mantuvo unidos por más de tres décadas.

“Estuvimos como pareja 36 años: dos de novios y 34 de casados. Fue la mitad de mi vida y la mitad de su vida también”, dijo emocionada. “Deja un vacío inmenso en mi corazón porque nosotros como pareja éramos muy unidos, nos amábamos un montón y todos los que hacíamos era pensando el uno en el otro. Fue un amor bien bonito, una relación bien bonita”, mencionó con orgullo. “Siempre estaba pendiente de mí, de que yo estuviera bien, de que no me faltara nada, de lo que necesitaba. Nunca tuvo un reparo para conmigo. Nunca me negó nada”.

PUBLICIDAD

Sigue en agenda

La agrupación continúa con sus planes de realizar su espectáculo este próximo viernes en The Wind Creek Event Center, en Filadelfia , que da inicio a su gira de celebración de 60 aniversario. Rafael Ithier resaltó que, precisamente, fue Sotelo quien laboró en este proyecto, consciente de su estado delicado de salud.

“Empiezan los muchachos. Yo no voy a estar porque yo estoy convaleciendo, pero yo me siento bien”, dijo haciendo referencia a su hospitalización el mes pasado. “Estuve en Manatí, en San Pablo. Cogí como una pulmonía y me dio duro, pero estoy aquí. Estoy un poquito mejor”, afirmó. “Se lo debemos a él, que organizó esta gira que empieza el viernes y termina en diciembre. Se lo agradecemos toda la vida”, puntualizó Ithier.

El músico José “Lenny” Prieto estará destacado al piano.

La familia de Sotelo Robles pidió que en lugar de flores se haga una aportación a la Sociedad Americana del Cáncer o al Hospital Oncológico.