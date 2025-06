El reconocido productor Raphy Pina compartió en sus redes sociales su emoción por uno de los regalos que recibió este fin de semana como anticipo al Día de los Padres.

El video que compartió con sus seguidores muestra el momento en que uno de sus hijos lo dirige a bordo de una “pick up”, hacia el lugar donde se encuentra la sorpresa. Se trata de un vehículo todoterreno, estacionado en uno de los predios en la finca donde hace un tiempo disfruta pasar momentos en familia.

“Un Can-Am, pa’l monte”, celebró mientras se detenía a mirar el regalo. “En verdad no había que hacerlo”, expresó dentro de su agradecimiento, a lo que su hijo respondió “había que hacerlo, tú eres un padre, papi, 10 de 10”. Su retoño, quien se mantiene oculto al lente, también reveló que Natti Natasha, pareja de Pina, fue cómplice del obsequio.

PUBLICIDAD

Raphy Pina es padre de Mia, Rafael (Monty) y Antonio (Chingui). También, de Vida Isabelle, producto de su relación con la cantante dominicana, con quien espera su segundo bebé como pareja.

“Siguen los regalos aquí en la finca! Monty, Chingy y Johnny me tenían una sorpresa… y Nat con los nenes lo coronaron: un Can-Am pa’ meterle al monte como se debe!”, escribió en la publicación.

“Estoy feliz, agradecido, y más que todo bendecido de estar libre con mi familia. Hoy compartiremos con amistades, celebramos lo bueno y lo simple de la vida.Ser padre es el mejor regalo que tengo… y ser mejor cada día por ellos, mi mayor prioridad. Que lo sea la tuya también”.

Su pareja le comentó en la publicación: “Te mereces todo”.

La semana pasada Natti Natasha compartió la noticia de su segundo embarazo y explicó su decisión de posponer su gira de conciertos para el 2026.

“Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar pero esto no. Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar”, dijo la cantante.