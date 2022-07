La gesta de su caminata Da vida año tras año le recuerda al animador y comediante Raymond Arrieta lo duro del proceso, tanto a nivel físico como emocional. Pero ver de primera mano cómo la inversión de los recaudos contribuye a impactar la calidad de vida de tantos pacientes, lo reconforta y le confirma que su compromiso hacia el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, es el correcto.

El presentador de Día a día (Telemundo) tuvo la oportunidad de recibir hoy en el Centro de Rehabilitación del hospital una sesión de terapia física a nivel preventivo de cara a la edición número 14 del evento, que comienza el próximo 3 de agosto en Humacao. La iniciativa permitió a las terapeutas Mireya Arnal y Esther Falcón guiarlo para ejercicios de calentamiento, estiramiento, balance y de fuerza, entre otros. Pero en realidad, la experiencia a la que se sometió el artista sirvió de pretexto para resaltar los ofrecimientos del centro y lo moderno de las instalaciones, con equipo logrado gracias a los donativos de los esfuerzos del presentador a lo largo de los años.

“Queremos enseñarle a la gente todas las facilidades que hay aquí para todos los pacientes del Hospital Oncológico, que son maravillosas”, dijo sobre la dinámica que experimentó por vez primera en el centro ubicado en el cuarto piso, cuyos servicios no son exclusivos para pacientes de cáncer.

“Recuerdo cuando vine aquí, que esto estaba en construcción. Aquí no había nada. Era un pasillo, cemento, no había nada, y (me dijeron) ‘Raymond, con los chavos de la caminata, vamos a hacer aquí un centro de imágenes’. Volví luego de la caminata, y ya tenían bastante trabajado”, repasó sobre el amplio espacio, que también brinda terapia ocupacional, y convertido en el primer centro en Puerto Rico y el Caribe especializado en pacientes de cáncer.

El artista hizo hincapié en los ofrecimientos del centro de rehabilitación, que brinda servicios ambulatorios como clínicas de fisiatría, terapia física, ocupacional, del habla y tragado. También, ofrece servicios en la unidad de pacientes hospitalizados en fisiatría, enfermería en rehabilitación, cuidado de piel, terapia recreativa, respiratoria, psicología, nutrición y dieta, entre tantos otros.

“Esto hace falta, para personas que han perdido, quizás por culpa del cáncer, algún bracito, alguna pierna. Te enseñan cómo moverte, cómo defenderte, cómo ser independiente, como ir a la cocina, cómo abrir una nevera, subir, bajar escaleras, todo, además de las terapias que te dan para lesiones”.

Aunque hace un año que ha estado en entrenamiento como parte de los preparativos para la caminata, como es usual, el presentador anticipa que será una jornada intensa. Pero el apoyo del pueblo sigue siendo su motor. “Gracias por lo que estás haciendo”, “vamos a ti” y “no te quites” son algunas de las expresiones que lo llenan de ánimo, confesó.

“Uno siente el cariño de la gente y eso es lo más bonito que hay, así que soy afortunado de sentir ese cariño de la Isla. Me siento querido. Ese es mi booster”, afirmó, y reveló que la intensidad de la preparación ha bajado en las semanas recientes. “Me dio COVID. Todo se detuvo. Estuve un mes fuera y cuando empecé a recuperarme empecé a caminar, pero paré el fit boxing un rato”, sostuvo.

La próxima ruta, que comienza en Humacao, abarcará seis días y también recorrerá tramos de Naguabo, Ceiba, Fajardo, Luquillo, Río Grande, Loíza, Canóvanas y terminará en Carolina, con la expectativa de cubrir cerca de 55 millas.

El animador reiteró, como en ocasiones anteriores, su aspiración de completar la caminata número 15 el año próximo y retirarse de este tipo de evento. También, su anhelo de lograr la suma global de $20 millones.

“No es que vamos a dejar de ayudar al hospital. Buscaremos otra manera”, sostuvo con firmeza. “Pero sí, es que es fuerte, además del sufrimiento, de las historias del camino que uno se las lleva, y te las llevas pa’ tu casa. Todavía yo sueño con muchas historias, pero los pies, los talones, la presión, las condiciones… cada vez es más difícil”, manifestó, y confesó su deseo de ser continuar asistiendo a las causas del hospital.

“Me encantaría trabajar aquí como voluntario cuando tenga un poquito más de tiempo. Lo he pensado mucho. No puedo despegarme desde que llegué aquí”.

El evento de este año Arrieta lo dedica al director de las producciones de Tony Mojena, Pedro Alicea, diagnosticado con cáncer. También, en memoria de Ilia García Torres, quien falleció hace unas semanas y se desempeñó como presidenta de la Junta de directores de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer. Y a una “persona muy especial” del artista, cuyo nombre quiso reservar.

Para aportar: Cuenta Da vida Firstbank #300-4870858; a través de la compra de camisas y gorras oficiales en las Tiendas Me Salvé; ATH Móvil Donated/ligacancerpr, a través de www.ligacancerpr.org, y durante la caminata mediante el banco de teléfonos Da Vida (787) 641-2226 en Día a Día (de 1:00 a 4:00 p.m).

La ruta de esta edición