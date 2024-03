Con el inicio de esta Semana Santa, la administración municipal de Caguas invita a recorrer la ciudad, especialmente la Ruta del Beato Carlos Manuel Rodríguez entre los días 25 al 29 de marzo.

“Invitamos a todos los que suelen peregrinar en Semana Santa a conocer y recorrer la Ruta del Beato Carlos Manuel Rodríguez, cagüeño nacido y criado en nuestro centro urbano. A través de este recorrido conocerá su historia e interesantes detalles sobre su vida y milagro. El recorrido consta de nueve paradas y pasarán por varios lugares donde él residió o fueron espacios importantes en su vida. Algunos de estos lugares son: la Catedral Dulce Nombre de Jesús y la Casa Rosada Carlos Manuel Rodríguez, uno de nuestros museos y parte de la Ruta del Corazón Criollo”, detalló el alcalde William Miranda Torres, en comunicado de prensa.

Carlos Manuel, también conocido como Charlie, fue un laico que se dedicó al servicio de la iglesia católica, inspirado por la fe en la resurrección y su amor profundo por el Ministerio Pascual. Su frase: “Vivimos para esa noche”, en relación a la Vigilia Pascual que se celebra el Sábado Santo, ha trascendido las fronteras de la iglesia católica local.

La compañía de excursiones Viajes Educativos Attabeira estará ofreciendo el recorrido de la Ruta del Beato este Martes y Miércoles Santo. Para reservaciones e información adicional sobre horarios, los interesados pueden llamar al 787-649-6112 o al 787-767-4023, en horario de lunes a sábado, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m.

“Además de la ruta, pueden aprovechar su visita y pasar por los museos de nuestra Ruta del Corazón Criollo, que estarán abiertos en horario especial en Semana Santa. También pueden visitar otros atractivos de la ciudad, como nuestras 33 rutas gastronómicas de más de 300 establecimientos, entre los cuales encontrará la sazón de su preferencia”, añadió Miranda Torres.

El Museo de Caguas, Museo de Artes Populares, Museo del Tabaco, Casa Rosada Beato Carlos Manuel Rodríguez, Museo de Arte de Caguas y Casa del Trovador abrirán martes 26, miércoles 27 y sábado 30 de marzo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El Jueves Santo solamente abrirá Casa Rosada Beato Carlos Manuel Rodríguez de 9:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm. La entrada a estos museos es libre de costo.

La Catedral Dulce Nombre de Jesús de esta ciudad alberga el Retablo del Beato Carlos Manuel y en los predios de la Catedral, está ubicado el Museo Carlos Manuel donde se encuentran las reliquias del Beato. El horario del Museo del Beato en la Catedral durante Semana Santa será: martes y miércoles de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y el Domingo de Pascua, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

La información adicional sobre la Ruta del Beato Carlos Manuel, la Ruta del Corazón Criollo y todas las atracciones turísticas de la Ciudad Criolla se encuentra en www.visitacaguas.com, así como las redes sociales municipales bajo Visita Caguas.