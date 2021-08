Tras el éxito del primer taller de “Performance Passion Musical Theater Workshop, se abre una segunda oportunidad para este domingo, 8 de agosto, en The School for the Performing Arts en Guaynabo.

Este es un taller intensivo donde se abordarán las disciplinas de canto, baile y actuación, en el horario de 10:00 am a 6:00 pm.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de trabajar con los profesionales Brett Sturgis y Michelle Alves, quienes han participado en numerosas producciones como “Aida”, “West Side Story”, “Motown”, “Godspell”, “Lucky Stiff”, “Sweet Charity” y “On Your Feet!”.

Los participantes pasarán por un proceso de audición de práctica para mejor su técnica a la hora de ese momento importante en la carrera de todo artista y poder discutirlo con los profesionales.

PUBLICIDAD

El taller va dirigido a toda persona interesada en retarse y mejorar su presencia a la hora de pisar cualquier escenario. No importa si el fuerte es solamente una de las tres disciplinas (canto, baile y actuación). El taller da la oportunidad al participante explorar sus talentos y versatilidad.

Será un espacio para que todos los artistas se sientan cómodos sin sentir la presión de ser juzgados ya que el propósito es que se descubran y se sorprendan de las cosas que pueden lograr como artistas.

“Otro propósito como productor es seguir expandiendo la cultura y comunidad del teatro musical en Puerto Rico. Sabemos la infinidad de talento que produce nuestra isla y estos talleres nos deja más claro que hay una cepa de artistas que tiene el hambre de seguir aprendiendo un arte tan completo como el arte del teatro musical”, destacó el actor y productor Eddie Noel Rodríguez.

Para la reservar, debe enviar un email a EDDIENOELR@GMAIL.COM con el nombre del participante, correo electrónico y teléfono bajo el título Workshop.