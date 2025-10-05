La Fundación De Frente al Alzheimer llevó a cabo con gran éxito la décima edición de “Camina por tu héroe”, celebrada por segundo año consecutivo en el Coliseo José “Buga” Abreu de Isabela. El evento contó con la participación de cientos de personas comprometidas con la misión de la organización de apoyar a pacientes y familias que enfrentan el Alzheimer en Puerto Rico.

Los recaudos de esta edición superaron las expectativas del año anterior, al obtener sobre $220 mil. La actividad contó con varios donativos y aportaciones de los auspiciadores que cada año se suman a la causa. En esta ocasión, Me Salvé hizo entrega de un cheque simbólico de $115,000 producto de la venta de camisetas.

“Esta cantidad es el resultado de su esfuerzo en conjunto. Es gracias a cada persona que compra una camiseta, entre otras formas de donar. Continuaremos trabajando para que este evento brille aún más cada año, que venga más gente, que tengamos más cooperación, para que ningún cuidador ni paciente se quede sin ayuda y sobre todo, sin apoyo. Muchas gracias a todos por estar aquí”, indicó Víctor Manuelle, propulsor de la caminata.

Durante la actividad, se ofrecieron charlas educativas sobre el Alzheimer brindando información importante para el cuidado de los pacientes y el apoyo a sus familias.

El gran cierre de la actividad estuvo a cargo de Víctor Manuelle, quien compartió tarima con Luis Figueroa, Willito Otero, Merari y Juan José Hernández. Asimismo, figuras como Markito de “Puerto Rico Gana”, Rafael Enrique de “Objetivo Fama” y el animador Andrés Waldemar se hicieron presentes en la caminata, reafirmando su respaldo a la causa.

A lo largo de diez años, la Fundación De Frente al Alzheimer ha realizado el evento “Camina por tu héroe”, una actividad que brinda apoyo y esperanza a familias puertorriqueñas. Desde su creación, la organización ha logrado asistir a más de 650 familias en Puerto Rico mediante su programa de ayudas económicas, que cubre desde servicios de acompañante y enfermería hasta equipos médicos, pañales y medicamentos.

Los interesados en solicitar ayuda económica de la fundación tienen hasta el 31 de octubre para completar la solicitud a través del portal www.defrentepr.com. Para más información, pueden escribir al correo electrónico ayuda@defrentepr.com o enviar correspondencia a: De Frente al Alzheimer, 130 Ave. Winston Churchill, PMB 154, San Juan, Puerto Rico, 00926-6018.