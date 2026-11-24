Detrás de una trayectoria definida por el reconocimiento internacional, Ricky Martin ocultó durante mucho tiempo una crisis de salud que amenazó su vida.

Fue durante una charla abierta en la radio junto a los presentadores Enrique Santos y Dayanara Torres donde el astro puertorriqueño decidió relatar los detalles de un severo cuadro de coronavirus que había mantenido en reserva.

Sin precisar el año exacto en que ocurrió el contagio, el cantante describió la gravedad de la enfermedad que padeció: “Yo me enfermé hace unos años, me dio covid muy fuerte”.

El temor a ser hospitalizado y la cercanía con la muerte

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A medida que su estado físico se deterioraba, Martin optó por evitar los centros hospitalarios, movido por el pánico que generaban los tratamientos invasivos en plena crisis sanitaria. En lugar de internarse, decidió recluirse y recibir atención médica en su propio hogar por temor a perder la vida en una clínica.

“No fui al hospital porque yo decía: ‘Me van a entubar y me van a matar’. Entonces, me hospitalicé en mi casa y me vi muy mal. Esto yo no lo estoy contando aquí por primera vez”, confesó el vocalista, quien también reveló lo cerca que estuvo de morir: “Inclusive, yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones”.

Cincuenta días de convalecencia

El proceso de recuperación puso a prueba su resistencia física al máximo, dejándolo postrado durante casi dos meses y sin posibilidad de realizar por su cuenta las actividades básicas del día a día. Sin embargo, superar los largos meses de dificultad respiratoria transformó por completo su manera de valorar la existencia.

“Cuando pasas por momentos tan difíciles… la recuperación, yo estuve 50 días horizontal donde yo no podía ni ir al baño. Cuando pasas por momentos tan difíciles, lo único que entra fuertemente en uno es el agradecimiento, el volver a vivir. Yo me levanto todas las mañanas y digo: ‘Gracias, gracias, gracias, estoy vivo, porque estoy respirando, porque yo estuve meses sin poder respirar’”, expresó con gratitud.

Además de las secuelas físicas superadas, esta experiencia límite llevó al artista boricua a replantearse sus prioridades personales y el verdadero alcance de su música en la vida de las personas.

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Tanto la convivencia con su familia como las muestras de afecto de sus seguidores adquirieron un valor más profundo tras la crisis.

Y entonces pasan detalles pequeños con tus hijos, con la carrera, con el público, con una señora que se te acerca y te dice: ‘Gracias porque me ayudaste a salir del cáncer con tu música’”, relató el intérprete.

Para concluir, Martin aseguró que sobrevivir a esta etapa reafirmó su compromiso con el equilibrio emocional y la honestidad artística, permitiéndole derribar antiguos bloqueos internos.