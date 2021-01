La defensa de los derechos humanos, la lucha por la igualdad y la promoción de la paz han sido fundamentales en el activismo social y el carácter filantrópico del artista puertorriqueño Ricky Martin, quien en la noche de este domingo recibió el Premio Internacional de la Paz que otorga la organización sin fines de lucro PeaceTech Lab, del Instituto de la Paz de Estados Unidos.

La ceremonia realizada de forma virtual a través de la plataforma de YouTube honró a otras cinco personalidades destacadas en distintos ámbitos profesionales y a quienes se les considera ser agentes de cambio por contribuir en la realización de un mundo más justo e igualitario.

El grupo homenajeado incluyó al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y quien ha sido vocal en torno al tema de la pandemia del COVID_19; la defensora internacional de derechos humanos y cofundadora del movimiento antirracista e internacional Black Lives Matter, Opal Tometi; al líder del pueblo Kayapó y ambientalista de trascendencia mundial por su lucha por preservar la selva amazónica y las culturas indígenas, Jefe Raoni Metuktire; el tecnólogo estadounidense y uno de los padres de la Internet, Vint Cerf; y el cantante Ricardo Montaner, a quien se lo honró por su compromiso humanitario y uso de la tecnología en pro de la paz.

“Con gran honor y humildad acepto este reconocimiento que me otorga el International Peace Honors. Estoy muy entusiasmado y agradecido por ser considerado entre grandes que abogan día a día, exigiendo un cambio a favor de los derechos humanos y de los más vulnerables entre nosotros. Defender y proteger las víctimas de la trata humana, luchar por la igualdad y mantener la paz ha sido una constante en mi vida, y claro, la misión de la Fundación Ricky Martin”, declaró el intérprete y actor en su mensaje de agradecimiento pregrabado.

“Esta pandemia, los desastres naturales y las injusticias sociales que hemos estado enfrentando por este pasado año han sido un reto para todo nosotros, para algunos más que otros. No podemos perder nuestro espíritu de lucha ni la esperanza. Debemos aprender a cuidarnos para seguir protegiendo a los demás. Muchas veces hemos demostrado que juntos somos más fuertes y capaces de lograr que creíamos imposible hacer solos. Todos los días me siento inspirado por quienes buscan justicia, los que encuentran soluciones y trabajan por la paz”, continuó el filántropo antes de despedirse afirmando que la labor por el bien común no ha terminado, pero falta poco.

“Estoy esperanzado”, puntualizó para seguido expresar su agradecimiento en español.

El ceremonia de entrega, la primera que realiza la organización que preside Sheldon Himelfarb, incluyó participaciones de artistas invitados: Sting, Evaluna, Laura Pausini, Camilo y Alejandro Sanz, así como intervenciones especiales de Eva Longoria, Jimmy Carter, Steph Curry, chef José Andrés y Derrick Johnson.