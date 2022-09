Sus principios en ciencias y arquitectura llevaron a Virginia Nin a experimentar con la resina hasta romper el molde de la joyería artesanal, para lograr un producto contemporáneo y vanguardista.

“Hemos logrado la combinación de lo que es hacer la joyería con la resina porque mis estudios son en ciencia, pero después estudié arquitectura y durante mis estudios me expuse a muchísimos medios y uno de ellos fue la resina. Comencé a hacer diseños y piezas en resina y me dediqué más bien a la joyería, piezas pequeñas y de ahí no busqué nada más”, expresó Nin.

Así, desde el 2005, Virginia estableció su negocio Artesanías Nin, un proyecto que trabaja junto a su esposo, Tommy Ramos, quien también es artesano certificado.

“Desde el principio, hemos incorporado el diseño contemporáneo y era un poquito diferente a lo que existía en esos momentos porque para aquel entonces solo lo que había era joyería tradicional en semillas. Cuando nosotros empezamos se nos hizo un poco difícil porque la gente no lo aceptaba como artesanía. Entiendo que nosotros, en términos de esto, somos vanguardistas en el quehacer artesanal en Puerto Rico”, dijo Nin, quien comenzó a exponer sus creaciones en la Plaza de Armas del Viejo San Juan y luego llegó hasta la Plaza Colón, donde lleva ya 15 años.

Algunas de las piezas creadas por la artesana. ( WANDA LIZ VEGA )

La técnica de la artesana combina elementos como transparencias junto con diseños coloridos en aretes, collares, pulseras y sortijas. De hecho, Nin aseguró que hay piezas únicas que se han dado “por error”.

“La resina es un medio con el que hoy todavía descubro cosas nuevas. Es increíble porque es un medio bien específico para trabajar, pero como tenemos tanto tiempo trabajándolo, hemos desarrollado unas técnicas únicas que si no hubiese sido por el ‘trial and error’ (prueba y error), no lo hubiésemos descubierto. Ha habido muchos errores felices porque yo andaba buscando una cosa y resultó otra cosa y resultó mejor. Pero eso solamente se consigue con el tiempo”, reconoció.

Aunque existen muchas formas de trabajar la resina, Nin aseguró que ellos comenzaron de la manera más orgánica y se acostumbraron a crear piezas exclusivas, sin necesidad de moldes, lo que –afirmó- hace únicas e irrepetibles cada una de sus creaciones.

“Cuando nosotros empezamos no había la cantidad de moldes y cosas que surgen hace dos o tres años en resina, entonces yo me las tuve que inventar y yo feliz porque no uso moldes. Por eso son piezas exclusivas porque yo no puedo repetir. Eso me ayuda a venderlo y eso es lo que la gente busca, la exclusividad en las piezas. Yo las corto, las pulo, las lijo y salen como salen. Todo es pintado a mano, así que no hay dos iguales”, resaltó la artista.

Nin comenzó a exponer sus creaciones en la Plaza de Armas del Viejo San Juan y luego llegó hasta la Plaza Colón, donde lleva ya 15 años. ( WANDA LIZ VEGA )

“El que sean piezas exclusivas me ayuda, pero me limita porque no puedo hacer una producción en masa para vender. Hay muchas tiendas que se acercan a mí, pero no quiero quedar mal, solamente hay una tienda en Puerto Rico que se llama Arts & Crafts, que es la única tienda en San Juan a la que le vendo. Han venido tiendas y me compran a mi mesa allí en San Juan y yo les vendo, pero sin ninguna exclusividad porque no puedo comprometerme”, indicó.

Según Nin, su éxito radica en que cada pieza se trabaja con mucho cuidado, como toda una obra de arte. Además, se asegura de que el cliente se lleve una experiencia especial cuando vaya a su mesa a comprar.

“(Las piezas) son montadas en mi casa, con un control de calidad estricto. Si las piezas no están bonitas, no las saco. Si no están terminadas, no las saco. Lo que el cliente al final adquiere es una pieza de calidad, pero manteniendo el ambiente artesanal”, destacó la artesana. A la hora de confeccionar su línea de joyas, Nin dice inspirarse en su esencia como puertorriqueña y en todo lo que representan sus raíces caribeñas.

“Me inspiro en la esencia de lo que me rodea, de cómo me he criado, del Caribe, de Puerto Rico, los colores vivos de nosotros y eso realmente a la gente le gusta mucho. Ahí es donde yo desbordo mis ideas”, sostuvo.

La mesa de Artesanías Nin está ubicada en la Plaza Colón (solo cuando llegan los cruceros a San Juan), pero también la consiguen en su página de Instagram como Virginia.Nin; como Artesanías Nin en Facebook o llamando al 787-696-9787.