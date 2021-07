Es un veterano de la radio. Poco más de 32 años han definido una trayectoria sólida que comenzó a finales de la década de los 80. Pero además del entusiasmo por volver a iniciar funciones dentro de una cabina radial, cierta incertidumbre se asoma a la hora de volver a empezar.

“Te voy a decir cosas que nos pasan por la mente incluso a compañeros que llevan muchos años”, dijo a Primera Hora Rony Campos, conocido como Rony “The Hyper”, quien a partir del próximo lunes volverá a estar al frente del espacio matutino El Morning Club (Magic 97.3 FM y Magic 99.5 FM). El comunicador, quien laboró en la estación de 2009 a 2019, regresa para moderar el espacio de 6:00 a 10:00 de la mañana tras la salida del actor Jorge Castro.

“La fórmula de la consola no es igual en ninguna estación de radio, en ninguna, así que eso ya es un primer reto”, dijo. “Este es el primer nerviosismo porque cuando tú dices ‘estás en Magic, tu vida en música’, y a la hora de apretar el botón aprietas el que no es... ahí en lo personal son cosas que la gente no se entera, ese es uno de mis nervios. Así que voy estas tardes a practicar, no voy a improvisar”.

Pero disfrutar junto a los “Magic lovers” es una misión que tiene clara, más allá de la inquietud por un nuevo comienzo.

“Creo que esta primera semana voy a hacer un concepto que me gusta implementar, que es enjoy full. Me lo voy a disfrutar y si hay uno que otro mistake (equivocación) con alguna canción o con algún botón, quiero que la gente se divierta con eso. Así que sí hay un poco de ansiedad en términos de la operación, pero en términos del delivery, donde más seguro me siento es en una cabina de radio o en una tarima”.

Regresar a la estación donde laboró cerca de diez años también lo infunde de entusiasmo.

“Súperfeliz. Siendo honesto, estoy regresando a casa”, resaltó con una amplia sonrisa. “Magic reúne talento donde tú te sientes bien entre amigos, donde el dueño de la emisora (Joshua Arzuaga) es tu amigo”.

Como parte del formato de El Morning Club, Rony integrará pensamientos positivos con la intención de inyectar ánimo al radioescucha, además de relatos y anécdotas con las que se puedan identificar.

“La realidad del planeta día y la de Puerto Rico es que hay muchos problemas, y a mí no me gusta pensar que vivo en un país color de rosa porque esa no es la vida que tú y yo tenemos”, reflexionó, y resaltó la intención de alentar dentro de la misión de informar sobre asuntos del acontecer del País. “Estoy tratando de decirles ‘eso es lo que está pasando en Puerto Rico, esa es la verdad, pero sabes que hay otras cosas que también te van a ayudar’, y ahí empieza la dinámica de enlazar momentos difíciles buscándoles soluciones”.

Invitar al oyente a plantear sugerencias formará parte de la dinámica del espacio radial. “Voy a hacer vistas públicas de las noticias que estén pasando en el momento, a ver qué opina la gente, porque una cosa es opinar, y ahora quiero que la gente también me dé soluciones”, afirmó. “El pueblo muchas veces tiene soluciones, y voy a escucharlas, voy a cederles ese micrófono”.

También presume su beso

El pasado fin de semana el presentador radial, quien contrajo matrimonio con Jannette González en 2007, compartió en su cuenta de Instagram una imagen inspirada en la icónica foto de Instagram en la que Ben Affleck y Jennifer López presumen un beso como motivo del cumpleaños 52 de la “Diva del Bronx”, que celebró el sábado.

“Estamos viendo las redes en la sala y le digo (a mi esposa) ‘wow, la última vez que nosotros salimos en una foto besándonos fue en la de la boda’, y entonces veo que Ben Affleck se besa con JLo, que todo el mundo se besa y digo ‘tengo que aprender mucho de estos artistas, que se besan y se abrazan, y yo lo hago todo el tiempo con mi esposa, pero no somos de compartirlo con la gente…, yo te voy a dar un beso y voy a subir la foto’”, dijo entre risas sobre el momento que quedó capturado con la complicidad de su hijo menor, Brandon, de 7 años, producto de la relación de ambos.

La pareja, que en noviembre próximo cumplirán 14 años de unión matrimonial, apuesta al sentimiento que los une, por encima de cualquier diferencia.

“Yo me casé con un nivel de amor brutal”, confesó Rony. “Nosotros hicimos un juramento bastante diferente. Tú tienes tu madre, tu hermano, y si hay una discusión, no dejamos de ser familia. Tomamos la decisión entonces de que ya somos familia, tenemos hijos en común, creo que no hay opción para ninguno en este momento de nuestras vidas. Si vamos a discutir sobre algo, no es nada que tenga que ver con dejarnos, sino para resolver”, sostuvo enfático. “Estamos bien felices y nada ni nadie podría ir contra eso ahora mismo”, resaltó Rony, también padre de Christopher (21 años) y Kevin (18), de una relación anterior, y quienes se mudaron a California para realizar estudios universitarios.